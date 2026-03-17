بازرسی از ۹۰۰ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در دشتستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده فاطمه حسینی گفت: با توجه به اهمیت تشدید نظارت‌های سلامت بهداشت محیط در شرایط جنگی با تمرکز بر مراکز پرخطر و تشدید کنترل‌های بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی برای پیشگیری از طغیان‌های آب و غذا اقداماتی توسط بازرسان بهداشت محیط شهرستان صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: فعالیت‌های بهداشت محیط در سه محور ماه مبارک رمضان، شرایط اضطراری و پایان سال انجام می‌شود، در همین راستا از ابتدای شروع جنگ و شرایط اضطراری در حدود ۹۱۷ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی بازرسی و بیش از ۴۰۰ کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی معدوم شده است.

حسینی بیان کرد: بازرسان بهداشت محیط در ۵۸ بازرسی مشترکی که داشته‌اند، بیش از ۹۰۰ مراکز و اماکن حساس را مورد بازرسی قرار داده‌اند و در همین دوره بیش از ۷۸ اخطاریه بهداشتی جهت صنوف متخلف صادر و ۳۵ صنف و امکنه به مراجع قضایی و ۳ صنف متخلف پلمب شدند.

حسینی افزود: با توجه به اهمیت سنجش‌های پرتابل در بررسی وضعیت بهداشتی سطوح کار و مواد غذایی، در همین ایام بیش از ۶۹۰ سنجش پرتابل شامل سنجش پر اکسید روغن‌های مصرفی، سنجش آلودگی سطح و دمای یخچال و فریزر و ۱۶۰ نمونه‌برداری آب از سامانه‌های آبی شهرستان انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: با توجه به هم‌زمانی با ایام ماه مبارک رمضان نظارت بر مساجد و اماکن مذهبی نیز به‌طور مستمر انجام می‌شود و ۱۵۸ مسجد در شهرستان بازرسی شده‌اند.

رئیس گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده مشکلات بهداشتی، مراتب را با تلفن گویای ۱۹۰ در میان بگذارند.