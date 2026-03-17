پرداخت ۱۲۸ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران در حوزه نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان حسینی گفت: از آغاز جنگ رمضان و تجاوز رژیم تروریستی آمریکا و صهیونیستی به ایران اسلامی تاکنون، بیش از ۱۲۸ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران حوزه نهضت ملی مسکن پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه اغلب پروژه‌های مسکن ملی همچنان در حال فعالیت هستند، افزود: این پرداختی‌ها مربوط به محلات ۳۴، ۴۰، ۴۱ و ۴۲ منظریه شهرکرد می‌باشد و با توجه به تأکید وزیر راه و شهرسازی نسبت به فعال بودن پروژه‌های نهضت ملی مسکن، این اطمینان خاطر را به مردم می‌دهیم؛ که پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سطح استان در حال فعالیت و تکمیل هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه از پیشرفت عملیاتی این پروژه‌ها خبر داد و گفت: همان‌طور که طی روزهای گذشته چهل نفر دیگر از متقاضیان نهضت ملی مسکن شهرکرد در محل ۳۴ منظریه انتخاب واحد نمودند؛ روند انتخاب و تخصیص واحدها نیز ادامه خواهد داشت.

حسینی اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی کشور، وزارت راه و شهرسازی بر تداوم فعالیت پروژه‌های مسکن ملی تأکید ویژه‌ای داشته و این امر نشان‌دهنده عزم قوی دولت برای ساماندهی و تحقق اهداف مسکن ملی است.