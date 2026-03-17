راهکارهای ایمنی و اقدامات صحیح هنگام انفجار

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس کشور، مجموعه‌ای از توصیه‌های ایمنی حیاتی را برای شهروندان در زمان وقوع انفجار منتشر کرد، این گزارش بر اهمیت اقدامات فوری و صحیح برای حفظ جان افراد در برابر امواج انفجار تأکید دارد.

بر اساس این توصیه‌ها، در زمان وقوع انفجار اولین اقدام حیاتی، دوری فوری از پنجره‌ها و شیشه‌ها است.

شیشه‌ها در اثر امواج انفجار به تکه‌های تیز تبدیل شده و می‌توانند باعث جراحت‌های شدید شوند. بهتر است از هر گونه منبع شیشه‌ای فاصله بگیرید و به سمت مناطق امن‌تر حرکت کنید.

دومین اقدام مهم، اتخاذ وضعیت «پناه‌گیری صحیح» است. در این مرحله باید روی زمین بخوابید، سر و خود را با دست‌ها محافظت کنید و به شکلی درآورید که بدن در کمترین سطح ممکن در معرض امواج قرار گیرد.

این وضعیت به شما کمک می‌کند تا از اثرات مستقیم انفجار در امان باشید.

در صورتی که امکان خروج از منطقه نداشته باشید، باید به دنبال یک ساختار محکم پناه بگیرید. بهترین مکان‌ها دیوارهای بتنی، پله‌های کوتاه یا زیرزمین است.

در این مکان‌ها گوش‌های خود را با دست بپوشانید تا از آسیب‌های ناشی از امواج صوتی شدید در امان بمانید.

پس از پایان انفجار، باید با احتیاط کامل از محل خارج شوید. در این مرحله مراقب تکه‌های شیشه و خرده‌های ساختمانی باشید که ممکن است در اطراف پخش شده باشند. بهتر است به آرامی حرکت کنید و با احتیاط کامل مسیر خود را ادامه دهید.

نکته مهم دیگر این است که تا زمانی که اعلامیه رسمی از سوی مراجع مربوطه منتشر نشود، از خارج شدن یا ورود به منطقه امن خودداری کنید.

همیشه به سیگنال‌های هشدار توجه کنید و تنها پس از دریافت تأییدیه‌های لازم اقدام کنید.

در لحظه انفجار، توصیه می‌شود دهان خود را کمی باز نگه دارید. این کار باعث می‌شود فشار امواج صوتی به گوش آسیب نرساند. در غیر این صورت، ریه‌ها و گوش‌ها ممکن است دچار آسیب‌های جدی شوند.