به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه صهیونیستی معاریو در گزارشی اعلام کرد که موشک‌های ایرانی دارای کلاهک‌های بارشی به بزرگترین چالش برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

این روزنامه صهیونیستی در این گزارش افزود: این موشک‌ها علاوه بر بی اثر کردن پدافند هوایی، وسعت منطقه اصابت آنها معادل ۱۰ کیلومتر مربع یا بیشتر است.

روزنامه صهیونیستی معاریو ادامه داد: ارزیابی‌های نظامی نشان می‌دهد که حدود نیمی از موشک‌های شلیک شده از سوی ایران از نوع دارای کلاهک بارشی هستند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی بامداد امروز (سه‌شنبه) از سقوط یک موشک دارای کلاهک بارشی در منطقه ریشون لتصیون در جنوب تل آویو خبر دادند.