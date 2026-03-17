  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۹

موشک‌های بارشی ایران؛ چالش بزرگ گنبد آهنین رژیم صهیونیستی

موشک‌های بارشی ایران؛ چالش بزرگ گنبد آهنین رژیم صهیونیستی

موشک‌های بارشی ایران به چالشی بزرگ و غیرقابل حل برای سامانه‌های دفاعی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه صهیونیستی معاریو در گزارشی اعلام کرد که موشک‌های ایرانی دارای کلاهک‌های بارشی به بزرگترین چالش برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

این روزنامه صهیونیستی در این گزارش افزود: این موشک‌ها علاوه بر بی اثر کردن پدافند هوایی، وسعت منطقه اصابت آنها معادل ۱۰ کیلومتر مربع یا بیشتر است.

روزنامه صهیونیستی معاریو ادامه داد: ارزیابی‌های نظامی نشان می‌دهد که حدود نیمی از موشک‌های شلیک شده از سوی ایران از نوع دارای کلاهک بارشی هستند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی بامداد امروز (سه‌شنبه) از سقوط یک موشک دارای کلاهک بارشی در منطقه ریشون لتصیون در جنوب تل آویو خبر دادند.

کد خبر 6776792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها