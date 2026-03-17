۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

اسکان بیش از ۲۳۰۰ هموطن در مراکز اضطراری آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، از اسکان بیش از ۲۳۰۰ نفر از هموطنان در مراکز اسکان اضطراری این شهرستان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بهارلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، گفت: در پی «جنگ رمضان» پیش آمده، بیش از ۲۳۰۰ نفر از هموطنان عزیز در مراکز اسکان اضطراری شهرستان‌های استان تهران اسکان دارند.

بهارلو در ادامه به ارائه آماری از وضعیت اسکان در مناطق تحت پوشش این اداره کل تا تاریخ ۲۴ اسفند ماه پرداخت و افزود: جمع آمار پذیرش از ۱۶ تا ۲۴ اسفند ماه، شامل اسکان در ۱۳۴ مدرسه و ۵۲۴ کلاس درس بوده که در مجموع برای ۵۵۰ خانوار و ۲۳۱۴ نفر از هموطنان عزیز فراهم شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران بر تداوم این خدمات و حمایت از هموطنان در شرایط بحرانی تأکید کرد و از تلاش‌های بی‌وقفه همکاران در راستای خدمت‌رسانی به این عزیزان قدردانی نمود.

کد خبر 6776917
محمد رضازاده

