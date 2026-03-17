به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه مدبرنژاد مدیر کل انجمن اولیا و مربیان در نشست مجازی رؤسای ادارات انجمن اولیا و مربیان ادارات کل آموزش و پرورش استانهای سراسر کشور با تأکید بر اهمیت تقویت تعامل خانه و مدرسه، گفت: انجمنهای اولیا و مربیان یکی از مهمترین سازوکارهای مشارکت خانوادهها در نظام تعلیم و تربیت هستند و تقویت این نهاد میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و تربیتی مدارس ایفا کند.
وی با اشاره به حرکت آموزش و پرورش به سمت توسعه خدمات هوشمند، افزود: بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی در حوزه تعامل با خانوادهها، علاوه بر تسهیل ارائه خدمات، زمینه افزایش شفافیت و امکان نظارت دقیقتر را فراهم میکند.
مدبرنژاد در ادامه با اشاره به اجرای انتخابات الکترونیک انجمن اولیا و مربیان، اظهار کرد: تجربه برگزاری انتخابات الکترونیکی انجمن اولیا و مربیان نشان داده است که این شیوه میتواند مشارکت خانوادهها را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
وی افزود: انتخابات الکترونیک علاوه بر تسهیل مشارکت، به ارتقای شفافیت، دقت در ثبت آراء و کاهش خطاهای اجرایی کمک میکند.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان با اشاره به سامانه الکترونیکی «لباس مدارس»، گفت: این سامانه با هدف ساماندهی فرآیند تهیه، تولید و توزیع لباس دانشآموزی طراحی شده و تمامی مراحل از ثبت تولیدکنندگان، تأیید نرخنامهها، انتخاب الگوهای لباس، ثبت سفارش خانوادهها، نظارت بر تولید و تحویل لباس را در یک بستر الکترونیکی مدیریت میکند.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان خاطرنشان کرد: استفاده از این سامانه موجب شفافیت بیشتر در قیمتگذاری، ارتقای نظارت بر کیفیت تولید و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی در فرآیند تهیه لباس دانشآموزی خواهد شد.
وی تأکید کرد: در برنامهریزیهای انجامشده، سامانه «لباس دانشآموزی » به عنوان مرجع اصلی فرآیند تهیه و توزیع لباس دانشآموزی در مدارس مورد استفاده قرار میگیرد تا خانوادهها بتوانند در فضایی شفاف و قابل پیگیری نسبت به تهیه لباس دانشآموزی اقدام کنند.
