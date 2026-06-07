به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، عاطفه سادات مدبر نژاد مدیرکل انجمن اولیا و مربیان ، از تمدید مهلت ثبتنام و ارسال آثار به «سومین جشنواره ملی کتاب اولیا و مربیان» خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این رویداد ملی را شناسایی ظرفیتها و منابع علمی حوزه خانواده و تقدیر از فعالان این عرصه بوده و این جشنواره با هدف تقویت و نهادینهسازی ارتباط خانه و مدرسه، تولید و معرفی منابع علمی و کاربردی، حمایت از آثار در دست تألیف و بهرهگیری از این ظرفیتها برای توانمندسازی والدین برگزار میشود.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان، مدرسان آموزش خانواده، اساتید دانشگاه، مؤلفان، مترجمان، ناشران و فعالان حوزه خانواده را گروههای هدف این جشنواره دانست و افزود: محورهای اصلی این رویداد شامل «آگاهیبخشی و توانمندسازی تربیتی والدین»، «تعامل اثربخش خانه و مدرسه» و «راهنمایی و مشاوره خانواده و فناوریهای نوین» است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه جشنواره در دو بخش «کتابهای منتشرشده» و «آثار در دست تألیف و آماده چاپ» برگزار میشود، تصریح کرد: آثار ارسالی باید در راستای محورهای جشنواره باشد و شرکت برای تمامی مؤلفان، مترجمان و ناشرانِ دارای مجوز، آزاد است.
مدبرنژاد با بیان اینکه از آثار برگزیده در بخش کتابهای منتشرنشده، حمایتهای لازم توسط انتشارات انجمن اولیا و مربیان صورت خواهد گرفت، در خصوص تقویم اجرایی جشنواره گفت: ثبتنام در این جشنواره تا ۲۹ خردادماه تمدید شده است. همچنین آخرین مهلت ارسال آثار منتشرشده ۳۰ تیرماه و آثار در دست تألیف ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.
راههای دسترسی و ثبتنام
متقاضیان برای ثبتنام میتوانند به آدرس جشنواره در شبکه شاد به نشانی http://app.shad.ir/parents_and_educators_book مراجعه کنند. پس از ثبتنام، لازم است آثار خود را به نشانی دبیرخانه جشنواره: تهران، خیابان طالقانی غربی، بین خیابان وصال شیرازی و قدس، روبهروی درب شرقی دانشگاه تهران، ساختمان سازمان ملی استعدادهای درخشان، طبقه همکف، پلاک ۴۳۳، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، کدپستی ۱۴۱۷۷۱۳۸۴۷ ارسال نمایند.
شایان ذکر است، دبیرخانه جشنواره در روزهای کاری از ساعت ۸ تا ۱۳ با شماره تماس ۰۲۱۸۶۰۵۲۵۹۳ آماده پاسخگویی به سؤالات است. همچنین علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به وبگاه انجمن اولیا و مربیان به نشانی https://payvand.medu.gov.ir و کانال رسمی جشنواره در شبکه شاد به نشانی https://shad.ir/Peyvand_Ketab۱۴۰۵ مراجعه کنند.
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