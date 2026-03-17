موسوی: مردم همدان همچون دوران دفاع مقدس پای کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا موسوی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ستاد پشتیبانی دفاع مقدس با هدف ساماندهی کمک‌های مردمی و تقویت پشتیبانی از نیروهای مسلح در استان تشکیل شده و تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، اصناف و دستگاه‌های اجرایی در این مسیر گام بردارد.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در این ستاد افزود: در این مجموعه معاونان شهرداری، اصناف، جمعیت هلال‌احمر و دیگر بخش‌های مرتبط همکاری دارند تا در شرایط مختلف بتوانند پشتیبانی لازم را ارائه دهند.

موسوی با بیان اینکه اداره این ستاد با رویکرد مردمی و با الگوگیری از تجربه هشت سال دفاع مقدس انجام می‌شود، ادامه داد: ساختار این ستاد شامل کمیته‌های مختلف از جمله کمیته فرهنگی، پشتیبانی و بخش‌های اجرایی است که زیر نظر قائم‌مقام و معاونان ستاد فعالیت می‌کنند.

موسوی تاکید کرد: مردم همواره پای کار بوده‌اند و انتظار می‌رود همچنان از این ستاد حمایت و پشتیبانی کنند تا در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در شرایط حساس، پشتیبانی لازم فراهم شود.

وی همچنین یادآور شد: با تدابیر اتخاذشده، تلاش بر این است که در حوزه امنیتی نیاز به پشتیبانی ویژه‌ای احساس نشود و اختیارات لازم نیز در این زمینه به استانداران واگذار شده است.