به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، همزمان با انتشار آثار برگزیده نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت نسخه الکترونیک این آثار به صورت رایگان در اختیار علاقهمندان قرار گرفت.
مجموعه نمایشنامههای «مسیر بیپایان» در بخش اقتباس پرتره از زندگی شخصیتهای تاثیرگذار مقاومت و شهدا و همچنین مجموعه نمایشنامههای بخش کودک و نوجوان با عنوان «مسیر روشن» آثاری هستند که به پاس قدردانی از وحدت و انسجام مردم و هنرمندان در هنگامه جنگ رمضان به صورت رایگان عرضه شد.
لازم به توضیح است؛ هنرمندانی که به هر دلیل امکان ثبت نام در بخش صحنهای بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت را از دست دادهاند یا اسامی آنها در لیست منتخبان بخش صحنهای که به زودی منتشر خواهد شد، ذکر نشده باشد، میتوانند طرح اجرایی نمایشنامه انتخابی خود از دو مجموعه یاد شده را برای دبیرخانه ارسال کنند و در صورت تایید تمرینات خود را به منظور شرکت در جشنواره آغاز کنند.
متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره به نشانی (https://moghavemattheater.ir) مراجعه کرده یا با شماره (۰۲۱-۸۸۷۴۱۴۲۷) تماس بگیرند.
همچنین این افراد میتوانند با ارسال پیام در پیامرسانهای بله و ایتا به شماره (۰۹۲۲۲۴۶۲۰۵۲) با دبیرخانه جشنواره در تماس باشند.
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظمتبار توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
