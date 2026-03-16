تشکیل ستاد پشتیبانی مردمی حمایت از آسیب ‌دیدگان جنگ در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی تشکیل ستاد پشتیبانی مردمی با توضیح ماهیت و کارکرد این ستاد، افزود: این ستاد به منظور پشتیبانی و حمایت از آسیبدیدگان جنگ فعالیت خود را آغاز و وظیفه هدایت و سازماندهی کمکهای مردمی را بر عهده خواهد داشت.
وی همچنین با قدردانی از همکاری هیئتها، سازمانها و نهادهای مردمی، خاطرنشان کرد: ستاد پشتیبانی بهعنوان یک مجموعه مردمی، فراتر از دستگاههای دولتی و نهادهای مختلف بوده و بهگونهای طراحی شده که گروهها، هیئتهای مردمی و مذهبی، مساجد و مواکب در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند.
استاندار آذربایجانغربی به روحیه بالای مردمی در استان نیز اشاره کرد و افزود: روحیه مردم علیرغم شرایط جنگی بسیار عالی بوده و همبستگی مردم آذربایجانغربی در حمایت از رزمندگان و دفاع از میهن، بینظیر و الهامبخش است.
رحمانی با اشاره به نقش ویژه رسانهها در این برهه حساس، اضافه کرد: در کنار اقدامات عملی، باید روایت صحیح و امیدبخش در جامعه ارائه شود و راهاندازی این ستاد باید به شکلی توسط رسانهها تبیین شود که به مردم پیام امید دهد.
