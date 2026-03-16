۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۳۶

تشکیل ستاد پشتیبانی مردمی حمایت از آسیب ‌دیدگان جنگ در آذربایجان غربی

ارومیه - استاندار آذربایجان‌غربی از تشکیل ستاد پشتیبانی مردمی در استان با هدف حمایت همه‌جانبه از آسیب‌دیدگان جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی تشکیل ستاد پشتیبانی مردمی با توضیح ماهیت و کارکرد این ستاد، افزود: این ستاد به منظور پشتیبانی و حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ فعالیت خود را آغاز و وظیفه هدایت و سازماندهی کمک‌های مردمی را بر عهده خواهد داشت.

وی همچنین با قدردانی از همکاری هیئت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مردمی، خاطرنشان کرد: ستاد پشتیبانی به‌عنوان یک مجموعه مردمی، فراتر از دستگاه‌های دولتی و نهادهای مختلف بوده و به‌گونه‌ای طراحی شده که گروه‌ها، هیئت‌های مردمی و مذهبی، مساجد و مواکب در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی به روحیه بالای مردمی در استان نیز اشاره کرد و افزود: روحیه مردم علیرغم شرایط جنگی بسیار عالی بوده و همبستگی مردم آذربایجان‌غربی در حمایت از رزمندگان و دفاع از میهن، بی‌نظیر و الهام‌بخش است.

رحمانی با اشاره به نقش ویژه رسانه‌ها در این برهه حساس، اضافه کرد: در کنار اقدامات عملی، باید روایت صحیح و امیدبخش در جامعه ارائه شود و راه‌اندازی این ستاد باید به شکلی توسط رسانه‌ها تبیین شود که به مردم پیام امید دهد.

