بانوان همدانی پای کار انقلاب و دفاع از کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بانوان به عنوان نیمی از جامعه همیشه و در همه عرصهها نقش تعیین کنندهای دارند؛ و امام راحل و رهبر شهید انقلاب در سخنرانیهای خود بارها به این مهم تاکید کردند.
بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی حضور داشتند و این حضور در پشتیبانی از دفاع مقدس ۸ ساله به بالاترین سطح خود رسید و در زمان سازندگی کشور و در عرصه انتخابات، در زمان وقوع بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و ... همیشه بانوان پای کار انقلاب و کشور بودهاند.
امروز هم با شروع تجاوز با آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی کودک کش به کشورمان باز هم بانوان مانند همیشه با پشتبانی از جبهه مقاومت پا به عرصه گذاشته و برنامههای مختلفی را اجرا میکنند.
با توجه به شروع جنگ رمضان و شهادت ولی امر مسلمین جهان نائب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (رحمه الله علیه) بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه همدان فعالیتهای چند جانبه فرهنگی، تبینی و پشتیبانی را آغاز کرده است.
مسئول جامعه زنان سپاه ناحیه همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از روز آغاز جنگ خواهران در حوزههای مقاومت بسیج با همکاری و همیاری پایگاههای مقاومت بسیج و محلههای اسلامی فعالیتها تبینی، فرهنگی و پشتیبانی خود را آغاز کردهاند.
آزاده شادکام با بیان اینکه در شرایط جنگی کشور و ضرورت پشتیبانی خواهران از جنگ گروههای محله محور در پایگاههای مقاومت بسیج فعال شده و به فعالیتهای پشتیبانی مشغول هستند، ادامه داد: علاوه بر پشتیبانی از جنگ، به برنامههایی مانند جلسات تبینی و پویشهای «ایران همدل» محکمتر از گذشته انجام میدهند.
انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در محلهها و مساجد همدان
وی با بیان اینکه پایگاههای مقاومت بسیج به همراه تشکیل تیمهای فرهنگی و تبلیغی با مشارکت گروه های مردمی به انجام فعالیتهای تبیینی در محله ها و مساجد مشغول هستند، ادامه داد: این گروهها به سوالهای مردمی در زمینههای مختلف ازجمله مسئله جنگ، ولایت فقیه و ضرورت آن و شبهات روز پاسخ میدهند.
مسئول جامعه زنان سپاه ناحیه همدان با اشاره به انجام مشاوره در این ایام برای مردم در مساجد بیان کرد: با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برنامههای تبیینی برای کودکانی همراه مادران در اقامه نماز و در برنامه های جمع خوانی قرآن شرکت میکنند، در اکثر پایگاههای مقاومت و مساجد شهرستان و روستاها در حال برگزاری است.
وی با اشاره به اینکه در این ایام شاهد همدلی و همراهی بیش از پیش مردم همیشه در صحنه همدان و ایران عزیزمان بودیم، افزود: ما بانوان همیشه در صحنه، ضمن اعلام بیعت با ولی امر مسلمین حضرت «آیتالله سیدمجتبی خامنهای» (حفظهالله) از خداوند متعال عزت، سلامتی و پیروزی ایشان را مسئلت داریم.
با رهبر انقلاب تا ظهور ولایت الله عهد میبندیم پیرو فرامین ایشان باشیم
شادکام ادامه داد: با رهبر جدید انقلاب عهد میبندیم در پیروی از فرامین ایشان با تمام وجود برای ادامه راه پرصلابت و نورانی رهبر شهیدمان تا نابودی جنود کفر و باطل و تا طلوع آخرین خورشید ولایت الله و تحقق آرزوی تاریخی مستضعفان جهان در صحنه هستیم.
وی با بیان اینکه زنان شیر دل ما همچون دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه که با تمام وجود مقاومت کردند، مقاوم و محکم پای آرمان های مقدس انقلاب اسلامی ایستادهاند، افزود: بانوان برای دفاع و حمایت از انقلاب اسلامی تا پای جان خود ایستادگی میکنند و هیچ هراسی از دشمنان باطل و اندیشههای باطلتر آنها ندارند.
مسئول جامعه زنان سپاه ناحیه همدان افزود: ما جامعه زنان وظیفه خود میدانیم علاوه بر حفظ آرامش خانه و خانواده و یاری همسران و فرزندانمان برای حضور در عرصه جهاد، خود نیز همچون گذشته در عرصه پشتیبانی از جهاد حضور یافته و حمایت خود از انقلاب را با تفسیر زنانه خود از جنگ انجام دهیم.
