جهش ۷.۵ برابری اعتبارات قراردادهای پژوهشی دانشگاه بیرجند در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خامسان ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بررسی آمار طرح‌های پژوهشی برون‌دانشگاهی دانشگاه بیرجند طی چهار سال گذشته نشان‌دهنده روند رو به رشد همکاری‌های پژوهشی این دانشگاه با جامعه و صنعت است.

وی افزود: بر اساس این آمار، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۳ طرح پژوهشی با اعتباری حدود ۵ میلیارد تومان اجرا شد. در سال ۱۴۰۱ نیز ۳۰ طرح با اعتباری نزدیک به ۳ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۸ طرح با اعتباری حدود ۱۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ نیز ۴۴ طرح پژوهشی با اعتباری حدود ۵.۷ میلیارد تومان با همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه و پیگیری حوزه معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری به اجرا رسید.

رئیس دانشگاه بیرجند ادامه داد: بررسی‌های آماری در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ۳۶ قرارداد پژوهشی برون‌دانشگاهی با اعتباری بالغ بر ۴۳ میلیارد تومان منعقد شده است.

خامسان تصریح کرد: این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۳ رشد حدود ۷.۵ برابری را نشان می‌دهد و بیانگر تقویت نقش دانشگاه بیرجند در حل مسائل جامعه و توسعه همکاری‌های علمی با دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف است.

وی با اشاره به عوامل تحقق این دستاورد گفت: این موفقیت حاصل تلاش اعضای هیأت علمی دانشگاه، پیگیری‌های مستمر حوزه معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری و حمایت‌های راهبردی مدیریت دانشگاه از توسعه فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با جامعه و صنعت است.

رئیس دانشگاه بیرجند همچنین از بازنگری در آیین‌نامه‌های حوزه پژوهشی خبر داد و افزود: با توجه به اهمیت ارتقای جایگاه دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی ملی و بین‌المللی، آیین‌نامه‌های مرتبط با پژوهانه و حق‌التشویق دستاوردهای پژوهشی در حال بازنگری است تا همه مؤلفه‌های اثرگذار در شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در آن لحاظ شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این آیین‌نامه‌ها پس از تصویب و ابلاغ، از سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد و انتظار می‌رود زمینه تقویت انگیزه‌های پژوهشی و گسترش تعامل دانشگاه با جامعه و صنعت بیش از پیش فراهم شود.