۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

جهش ۷.۵ برابری اعتبارات قراردادهای پژوهشی دانشگاه بیرجند در سال ۱۴۰۴

جهش ۷.۵ برابری اعتبارات قراردادهای پژوهشی دانشگاه بیرجند در سال ۱۴۰۴

بیرجند- رئیس دانشگاه بیرجند از افزایش اعتبارات قراردادهای پژوهشی این دانشگاه به بیش از ۴۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ خبر داد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته حدود ۷.۵ برابر رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خامسان ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بررسی آمار طرح‌های پژوهشی برون‌دانشگاهی دانشگاه بیرجند طی چهار سال گذشته نشان‌دهنده روند رو به رشد همکاری‌های پژوهشی این دانشگاه با جامعه و صنعت است.

وی افزود: بر اساس این آمار، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۳ طرح پژوهشی با اعتباری حدود ۵ میلیارد تومان اجرا شد. در سال ۱۴۰۱ نیز ۳۰ طرح با اعتباری نزدیک به ۳ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۸ طرح با اعتباری حدود ۱۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ نیز ۴۴ طرح پژوهشی با اعتباری حدود ۵.۷ میلیارد تومان با همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه و پیگیری حوزه معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری به اجرا رسید.

رئیس دانشگاه بیرجند ادامه داد: بررسی‌های آماری در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ۳۶ قرارداد پژوهشی برون‌دانشگاهی با اعتباری بالغ بر ۴۳ میلیارد تومان منعقد شده است.

خامسان تصریح کرد: این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۳ رشد حدود ۷.۵ برابری را نشان می‌دهد و بیانگر تقویت نقش دانشگاه بیرجند در حل مسائل جامعه و توسعه همکاری‌های علمی با دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف است.

وی با اشاره به عوامل تحقق این دستاورد گفت: این موفقیت حاصل تلاش اعضای هیأت علمی دانشگاه، پیگیری‌های مستمر حوزه معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری و حمایت‌های راهبردی مدیریت دانشگاه از توسعه فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با جامعه و صنعت است.

رئیس دانشگاه بیرجند همچنین از بازنگری در آیین‌نامه‌های حوزه پژوهشی خبر داد و افزود: با توجه به اهمیت ارتقای جایگاه دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی ملی و بین‌المللی، آیین‌نامه‌های مرتبط با پژوهانه و حق‌التشویق دستاوردهای پژوهشی در حال بازنگری است تا همه مؤلفه‌های اثرگذار در شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در آن لحاظ شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این آیین‌نامه‌ها پس از تصویب و ابلاغ، از سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد و انتظار می‌رود زمینه تقویت انگیزه‌های پژوهشی و گسترش تعامل دانشگاه با جامعه و صنعت بیش از پیش فراهم شود.

