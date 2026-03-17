دعوت قالیباف از مردم برای شرکت در آیین وداع و تشییع شهدای ناو دنا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی، از مردم برای شرکت در آیین وداع و تشییع شهدای ناوگروه دنا دعوت به عمل آورد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
بسم رب الشهدا والصدیقین
بازگشت پیکرهای مطهر و خونین خادمان مظلوم و سرافراز ارتش قهرمان جمهوری اسلامی، ناوگروه «دنا»، نه صرفاً رویدادی اندوهبار، بلکه فصلی ماندگار از حماسه، مظلومیت و حقانیت ملت بزرگ ایران است؛ فرزندان ایران که در غربت، دور از آغوش وطن، در پهنهای بیپناه و در حالی که هیچ سلاحی جز شرافت، وجدان کاری و تعهد انسانی در دست نداشتند، هدف قساوت و جنایت آشکار آمریکاییهای پلید قرار گرفتند و مظلومانه به شهادت رسیدند.
این جنایت فراموش نخواهد شد و بیتردید، پاسخ آن در زمان و مکان مقتضی، قاطع، پشیمانکننده و عبرتآموز خواهد بود.
اینجانب، ضمن ابراز عمیقترین مراتب تسلیت و همدردی با خانوادههای مقاوم و صبور این شهدای مظلوم و ملت بزرگ ایران، از آحاد مردم شریف، مؤمن و غیرتمند دعوت مینمایم تا با حضوری گسترده، پرشور و حماسی در آیین وداع و تشییع پیکرهای مطهر این عزیزان، بار دیگر وحدت ملی، غیرت تاریخی و وفاداری خود را به ارزشهای والای انسانی و میهنی به نمایش بگذارند.
امروز، حضور شما مردم، تنها یک بدرقه نیست؛ تجدید عهدی است با خونهای بهناحق ریختهشده، فریادی است علیه ظلم، و پیامی رسا به جهانیان که ملت ایران، فرزندان خود را تنها نمیگذارد و در برابر هیچ جنایتی سکوت نخواهد کرد.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
نظر شما