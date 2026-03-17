  1. سیاست
  2. مجلس
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

دعوت قالیباف از مردم برای شرکت در آیین وداع و تشییع شهدای ناو دنا

رئیس مجلس گفت: از مردم دعوت می‌کنم که با حضوری گسترده و حماسی در آیین وداع و تشییع پیکرهای مطهر شهدای ناو دنا، بار دیگر وحدت ملی را به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی، از مردم برای شرکت در آیین وداع و تشییع شهدای ناوگروه دنا دعوت به عمل آورد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا والصدیقین

بازگشت پیکرهای مطهر و خونین خادمان مظلوم و سرافراز ارتش قهرمان جمهوری اسلامی، ناوگروه «دنا»، نه صرفاً رویدادی اندوه‌بار، بلکه فصلی ماندگار از حماسه، مظلومیت و حقانیت ملت بزرگ ایران است؛ فرزندان ایران که در غربت، دور از آغوش وطن، در پهنه‌ای بی‌پناه و در حالی که هیچ سلاحی جز شرافت، وجدان کاری و تعهد انسانی در دست نداشتند، هدف قساوت و جنایت آشکار آمریکایی‌های پلید قرار گرفتند و مظلومانه به شهادت رسیدند.

این جنایت فراموش نخواهد شد و بی‌تردید، پاسخ آن در زمان و مکان مقتضی، قاطع، پشیمان‌کننده و عبرت‌آموز خواهد بود.

اینجانب، ضمن ابراز عمیق‌ترین مراتب تسلیت و همدردی با خانواده‌های مقاوم و صبور این شهدای مظلوم و ملت بزرگ ایران، از آحاد مردم شریف، مؤمن و غیرتمند دعوت می‌نمایم تا با حضوری گسترده، پرشور و حماسی در آیین وداع و تشییع پیکرهای مطهر این عزیزان، بار دیگر وحدت ملی، غیرت تاریخی و وفاداری خود را به ارزش‌های والای انسانی و میهنی به نمایش بگذارند.

امروز، حضور شما مردم، تنها یک بدرقه نیست؛ تجدید عهدی است با خون‌های به‌ناحق ریخته‌شده، فریادی است علیه ظلم، و پیامی رسا به جهانیان که ملت ایران، فرزندان خود را تنها نمی‌گذارد و در برابر هیچ جنایتی سکوت نخواهد کرد.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

کد خبر 6777052
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها