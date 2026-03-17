تدارک ۳۷۰ پایگاه جمع آوری زکات فطریه مردم استان ایلام در روز عید فطر

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی پویانی ظهر سه شنبه در نشست اعضای قرارگاه جمع آوری زکات فطریه استان بیان کرد: این تعداد پایگاه زیر نظر شورای زکات استان و با مشارکت کمیته امداد، بهزیستی، مراکز نیکوکاری و موسسات خیریه مورد تأیید شورای زکات استان تدارک دیده شده و جمع آوری زکات فطریه صرفاً با صندوق ها و لوگوی مخصوص شورای زکات صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: در راستای نظم بخشی بیشتر به جمع آوری زکات فطریه و تبلیغ این فریضه مهم،تعداد ۳۰ هزار پاکت فطریه نیز بین مردم استان در حال توزیع است.

دبیر شورای زکات استان با عنوان اینکه سال گذشته مبلغ ۸۸ میلیارد ریال زکات فطریه مردم استان جمع آوری شد امسال پیش بینی می شود این رقم به ۱۲۰ میلیارد ریال برسد.