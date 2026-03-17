بقایی: حمله بزدلانه آمریکا به ناوچه دنا مصداق عینی جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در ایکس نوشت: دریادلان ناوشکن دنا به میهن بازگشتند و موج خروشان مردم سفینه مظلومیت و شجاعت شهدایمان را به ساحل نیکنامی و ابدیت خواهد رساند.
وی بیان کرد: حمله بزدلانه آمریکا به ناوچه دنا از حیث سبعیت و نقض فاحش اصول بنیادین حقوق جنگ، بیسابقه و مصداق عینی جنایت جنگی است. نام آمران و عاملان این جنایت شنیع، در کنار سایر جنایتکاران تاریخ ثبت شد.
بقایی افزود: به روح بلند ۱۰۴ شهید قهرمان ناوچه دنا، چه آنهایی که پیکر پاکشان امروز در آغوش مردم ایران است و چه آنها که بدنهای مطهرشان در دریا جاودانه شد، درود میفرستیم و برای جانبازان رشید این حادثه طلب شفای عاجل داریم.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجه عنوان کرد: به نگاهبانان شجاع ایران زمین، رزمندگان ارتش و سپاه، افتخار میکنیم و بر بازوان پرتوانشان بوسه میزنیم.
نظر شما