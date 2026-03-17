حوزه سلامت در خط مقدم خدمت و دفاع از مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمد رضا ظفرقندی در نشست وبیناری رؤسا و معاونان توسعه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که با محور «توزیع اعتبارات پایان سال ۱۴۰۴» برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کادر سلامت، گفت: همکاران ما همواره در سخت‌ترین ایام، در حال خدمت‌رسانی به مردم بوده و هستند.

وزیر بهداشت گفت: شرایط امروز با همت، مسئولیت‌پذیری عمومی و حضور مردم در صحنه قابل گذر است و هر فرد باید نقش اجتماعی خود را فعالانه ایفا کند.

ظفرقندی، حوزه نظامی و سلامت را دو محور اصلی و مهم در کشور عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی نیروهای مسلح و کادر سلامت؛ هر دو، ستون پایداری و اقتدار ملی و مراقبت از مردم محسوب می‌شوند.

وزیر بهداشت افزود: ریاست محترم جمهور نیز در تماس‌های مستقیم با رؤسای جمهور سایر کشورها، ظلم‌هایی که به مردم ایران وارد شده را یادآور شده‌اند، از جمله شهادت کودکان دبستانی میناب و زنان بی‌دفاعی که در حملات اخیر جان باخته اند.

ظفرقندی با اشاره به آسیب گسترده در مراکز بهداشتی درمانی گفت: بسیاری از مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های اورژانس در حملات اخیر آسیب جدی دیده‌اند و باید در اولویت برنامه‌های بازسازی قرار گیرند. وظیفه ماست که درد مردم را بازگو کرده و ظلم‌های وارده را با صدای بلند بیان کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری‌های مالی وزارت بهداشت اشاره کرد: در جلسات متعددی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی، تلاش کرده‌ایم تا منابع لازم برای جبران بخشی از مشکلات و زحمات حوزه سلامت و تدارک دارو و تجهیزات فراهم شود.

به گفته وزیر بهداشت منابع تسویه حداقل سه ماه کارانه، تأمین شده و در دانشگاه‌ها توزیع خواهد شد. دانشگاه‌ها موظف‌اند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده حرکت کنند؛ اولویت ما این است که حداقل سه ماه کارانه پرداخت شود، مگر در مواردی که بدهی کمتر از این میزان باشد.

وزیر بهداشت در ادامه افزود: منابعی برای تسویه سایر بدهی‌ها در بخش دارو و تجهیزات پزشکی نیز در نظر گرفته شده است. با توجه به اختیارات تفویض‌شده به دانشگاه‌ها، در ایام تعطیلات پیش‌رو باید برنامه‌ریزی شود تا روند ارائه خدمت به مردم بدون وقفه ادامه یابد و مراکز آسیب‌دیده سریع‌تر به حالت عادی بازگردند.

او همچنین از برنامه‌های حمایتی برای خانواده همکاران شهید و مجروح خبر داد و گفت: برای پرسنلی که بیشترین حضور و فداکاری را داشته‌اند نیز طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌ایم. وزارت بهداشت موظف است از کسانی که در خط مقدم خدمت قرار دارند، به‌درستی حمایت کند.

وزیر بهداشت در ادامه با نگاهی راهبردی به شرایط کشور اظهار داشت: برنامه‌های دشمن متجاوز برای تجزیه ایران با شکست مواجه شده و با استناد به هشت شاخص عمده می‌توان گفت ملت ایران پیروز میدان است. امروز بیش از هر زمان نیاز به همبستگی، امید و مشارکت ملی داریم.

ظفرقندی در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای تمامی مسئولان و مردم کشور گفت: برای عبور از این دوران دشوار، تنها راه ما اتحاد و خدمت بی‌وقفه به مردم است؛ نظام سلامت همچنان در خط مقدم این خدمت و دفاع قرار دارد.