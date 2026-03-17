به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز سه‌شنبه در آیین باشکوه بیعت اصحاب رسانه، خبرنگاران و فعالان مطبوعاتی لرستان با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) ضمن قدردانی از حضور اصحاب رسانه، بر نقش مؤثر و جهادی رسانه‌ها در تبیین حقایق انقلاب اسلامی و روشنگری جامعه تأکید کرد.

کار اهل رسانه، تبیین و بیان حقایقی است

وی اظهار داشت: کار اهل رسانه، تبیین و بیان حقایقی است که گاه از دید عموم پنهان می‌ماند. خبرنگار ما بادقت و ظرافت می‌تواند واقعیت‌ها را در قالب گزارش، تصویر، فیلم یا تحلیل به افکار عمومی منتقل کند. این توانایی الهی نعمتی است که بر دوش شما رسالتی سنگین نهاده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، افزود: خداوند به هر انسانی استعداد و قابلیتی ویژه عطا کرده است. کسانی که توفیق حضور در عرصه رسانه را یافته‌اند، باید از دانش و هنر خدادادی خود در مسیر آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و انسانی بهره گیرند و جامعه را از نور دانایی و آگاهی بهره‌مند سازند.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به نقش بی‌بدیل رهبران بزرگ انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ما در عصری زندگی می‌کنیم که دو شخصیت کم‌نظیر، حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (رضوان‌الله علیه)، را درک کرده‌ایم. همان‌گونه که انقلاب اسلامی بدون نام امام خمینی (ره) در هیچ نقطه از جهان شناخته‌شده نیست، ادامه و بقای آن نیز بدون نام رهبر معظم انقلاب معنا ندارد. ایشان تجسم عینی قرآن ناطق و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) در عصر حاضر هستند.

رسانه‌ها مقاومت ملت ایران به گوش جهانیان رسانده‌اند

وی با مرور نقش تاریخی جمهوری اسلامی در دفاع مقدس، بیان کرد: انقلاب اسلامی از آغاز به دنبال صلح و ثبات بود، اما دشمنان با تحمیل جنگ هشت‌ساله، زمینه‌ساز آزمون بزرگ ملت ایران شدند. رسانه‌ها وظیفه دارند در برابر وارونه‌نمایی امپراتوری رسانه‌ای غرب، حقایق این دوران را برای نسل جوان بازگو کنند تا بدانند این ملت آغازگر جنگ نبود؛ بلکه باایمان و مظلومیت از کیان خود دفاع کرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر قدرت رسانه ملی و رسانه‌های بومی، افزود: اگر اهل رسانه به وظیفه خودآگاه باشند و از ابزار هنر و فن بیان بهره ببرند، آثار و پیام‌های آنها حتی در دانشگاه‌ها و خیابان‌های کشورهای غربی شنیده می‌شود. امروز صدای انقلاب اسلامی، حاصل همت و تلاش شما اصحاب قلم است که مقاومت ملت ایران را به گوش جهانیان رسانده‌اید.

لزوم ادامه مسیر آگاهی‌بخشی

حجت‌الاسلام شاهرخی، ادامه داد: در دنیایی که دشمنان برای تحریف واقعیت‌ها از سینما، تئاتر، ادبیات و شبکه‌های مجازی بهره می‌گیرند، ما باید با قلم و بیان مؤمنانه، خوبی‌ها را ترویج کنیم و از زیبایی‌های اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی بنویسیم. رسانه باید چراغ راه حقیقت و صدای مظلومان باشد.

وی با اشاره به لزوم ادامه مسیر آگاهی‌بخشی، گفت: رسالت رسانه، بیدارسازی دل‌هاست. امروز بیش از هر زمان دیگر باید با اتحاد، قلم‌های خود را تیز کنیم و در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبیین چهره نورانی ولایت حرکت کنیم. آنچه انقلاب را زنده نگه می‌دارد، معرفت و وفاداری به ولایت است که باید در قلم و بیان شما جلوه‌گر شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به مقطع حساس کنونی، بر لزوم اتحاد، انسجام مقدس و بهره‌گیری از روحیه جهادی و رشادت‌های تاریخی ملت ایران تأکید کردند.

حجت‌الاسلام شاهرخی با استناد به اشعار حماسی شاهنامه، ریشه‌های فرهنگی مقاومت در ایران را یادآور شدند و بیان داشت: این تاریخ ایران است؛ چنانت بکوبم به گرز گران که پولاد کوبند آهنگران!

آینده از آن ملت سرافراز و پیروز ایران اسلامی است

وی با ابراز امیدواری به یاری خداوند متعال، اعلام کرد: این مقطع حساس تاریخی نیز با موفقیت پشت سر گذاشته خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، به تغییرات مهم در سازوکارهای بین‌المللی اشاره کرده و تعاملات آتی ایران را فراتر از وابستگی به نهادهایی مانند آژانس انرژی هسته‌ای که رئیس آن را جاسوس دشمن خواند، دانست.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، گفت: تعاملات با کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز شاهد تحولات کیفی خواهد بود.

حجت‌الاسلام شاهرخی، افزود: الحمدلله رب‌العالمین هم به جهت فرهنگی و هم به جهت توانایی‌های علمی و نظامی، همه این دستاوردها داخلی جوانان ما هست و وابستگی به خارج نداریم. هر ضربه‌ای آن‌ها بخواهند وارد کنند، آسیبی سخت‌تر از آن بر پیکر پوسیده آن‌ها وارد می‌شود، بنابراین قدم‌هایمان استوار و دل‌هایمان محکم است که آینده از آن ملت سرافراز و پیروز ایران اسلامی است.

وی از حضور اصحاب رسانه، صداوسیمای استان و همه زحمت‌کشان تقدیر و تشکر کرد و خواستار تیزتر شدن قلم‌ها و افزایش روشنگری‌ها شدند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر لزوم تلاش شبانه‌روزی در عرصه اطلاع‌رسانی، همانند پاسداری در مرزهای زمینی، دریایی و هوایی، از تلاش‌های شبانه‌روزی صداوسیمای استان در انعکاس رویدادها قدردانی کرد.