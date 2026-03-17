برگزاری افطاری ساده برای مومنان در ۲۵۰ مسجد در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام، میثم سالاری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی رودان، اظهار کرد: هدف از این اقدام، اطعام نیازمندان و ایجاد فضایی همدلانه در ماه رمضان بود. این برنامه بخشی از برنامه‌های گسترده سازمان تبلیغات اسلامی در شهرستان رودان برای گرامیداشت ماه رمضان بود و امیدواریم در سال‌های آینده بتوانیم آن را با وسعت بیشتری اجرا کنیم.

وی افزود: این افطارها با مشارکت مردمی و به صورت محله‌محور برگزار شدند و حضور پرشمار مردم در آن‌ها نشان‌دهنده همدلی و سخاوت بود.

سالاری همچنین از تمامی خادمان مسجد، مردم رودان و بانوان مشارکت‌کننده در این اقدام خداپسند تشکر و قدردانی کرد.