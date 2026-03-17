۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

برگزاری افطاری ساده برای مومنان در ۲۵۰ مسجد در رودان

رودان-رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رودان اعلام کرد که بیش از ۲۵۰ مسجد در سراسر این شهرستان، در ماه رمضان میزبان افطاری ساده برای مومنان بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام، میثم سالاری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی رودان، اظهار کرد: هدف از این اقدام، اطعام نیازمندان و ایجاد فضایی همدلانه در ماه رمضان بود. این برنامه بخشی از برنامه‌های گسترده سازمان تبلیغات اسلامی در شهرستان رودان برای گرامیداشت ماه رمضان بود و امیدواریم در سال‌های آینده بتوانیم آن را با وسعت بیشتری اجرا کنیم.

وی افزود: این افطارها با مشارکت مردمی و به صورت محله‌محور برگزار شدند و حضور پرشمار مردم در آن‌ها نشان‌دهنده همدلی و سخاوت بود.

سالاری همچنین از تمامی خادمان مسجد، مردم رودان و بانوان مشارکت‌کننده در این اقدام خداپسند تشکر و قدردانی کرد.

کد خبر 6777221

