حجت‌الاسلام میثم سالاری، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رودان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، از اجرای گسترده برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و تبلیغی در سطح این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به اعزام گسترده مبلغان به نقاط مختلف شهری و روستایی اظهار داشت: در ماه ضیافت الهی امسال بیش از ۱۵۰ مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف شهرستان اعزام شده‌اند تا با برگزاری جلسات تفسیر قرآن، سخنرانی‌های دینی، پاسخ‌گویی به شبهات و تقویت محافل معنوی، در مسیر ارتقای معرفت دینی مردم گام بردارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودان افزود: اجرای طرح «زندگی با آیه‌های قرآن» از برنامه‌های محوری این ماه است که با هدف ترویج سبک زندگی قرآنی در میان اقشار مختلف جامعه طراحی شده و به‌صورت آموزشی، ترویجی و مشارکتی در حال اجراست.

حجت‌الاسلام سالاری همچنین از تولید و انتشار محتوای دینی و قرآنی ویژه عموم مردم، به‌ویژه مبلغان، مبلغات، مربیان و فعالان قرآنی خبر داد و تصریح کرد: این محتواها در قالب‌های متنوع آموزشی و رسانه‌ای تهیه شده و نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی‌های دینی و فرهنگی جامعه ایفا می‌کند.

وی برگزاری مسابقه روزانه «زندگی با آیه» همراه با اهدای گواهینامه و جوایز، همایش توانمندسازی روحانیون و برپایی نمایشگاه‌های قرآنی را از دیگر برنامه‌های شاخص این ایام برشمرد و گفت: این برنامه‌ها با استقبال مناسب اقشار مختلف مردم مواجه شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودان در ادامه به اهداف اجرای این برنامه‌ها اشاره کرد و گفت: تعمیق انس عمومی با قرآن کریم، تقویت هویت دینی و معنوی جامعه، پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی و توانمندسازی فعالان قرآنی از جمله مهم‌ترین اهداف پیش‌بینی‌شده در ماه مبارک رمضان است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با مشارکت گسترده مردم، ماه مبارک رمضان امسال به فرصتی برای تعمیق معنویت، گسترش فرهنگ قرآنی و تحکیم بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی در شهرستان رودان تبدیل شود.