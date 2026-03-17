برپایی ۴۲ بازارچه صنایع دستی ایام نوروز در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی بعداز ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با گرامی داشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: دشمن در جنگ رمضان حتی به آثار تاریخی و تمدنی ایران رحم نکرد و کشوری که کمتر از ۷۰ سال سابقه دارد، به چهار اثر ثبت جهانی و ده ها اثر ملی ایران حمله و آنها را تخریب کرده است.

وی با بیان این که رسانه‌ها در کنار رزمندگان و مردم، ضلع سوم جنگ رمضان هستند، افزود: تا قبل از آغاز جنگ رمضان ۱۸ جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر استان برگزار شد و در ایام جنگ هم براساس بررسی وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری، سه درصد مسافران کشور به خراسان جنوبی سفر کرده اند و این در حالی است که در این مدت به خراسان رضوی ۱.۵ درصد مسافران کشور سفر کرده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: در ایام نوروز ۴۲ بازارچه با ۲۷۰ غرفه ایجاد می شود که از این تعداد ۲۷ بازارچه در شهرها، ۹ مورد در روستاها و ۶ مورد هم توسط بخش خصوصی و دستگاه ها برای فروش محصولات صنایع دستی استان بر پا می شود.

برآبادی خاطرنشان کرد: همچنین ۷۸ سیاه چادر هم در نقاط مختلف خراسان جنوبی در این ایام ایجاد می شود و از ابتدای جنگ هم،۱۴ همراه سرا در مدارس استان پیش بینی شده است که سه مورد آن در بیرجند و ۱۱ همراه سرای دیگر در دیگر شهرستان های استان است.

وی با بیان این که همه ظرفیت‌های موجود در استان برای اسکان مسافران فعال شده اند، تصریح کرد: چهار هزار و ۳۰۳ ظرفیت تاسیسات گردشگری در شهرستان های استان شامل ۱۰ هتل با

۷۰۴ تخت، ۱۵ مهمانپذیر با ۴۶۴ تخت، ۱۱۰بومگردی با ظرفیت ۹۷۶ نفر، شش مجتمع گردشگری با ظرفیت ۵۲۴ نفر،

هفت خانه مسافر با ظرفیت ۲۸ نفر، چهار محوطه گردشگری با ظرفیت ۱۶۷ نفر و دو آبگرم معدنی و مناطق نمونه گردشگری با ظرفیت ۴۴۰ نفر برای اسکان مسافران پیش بینی شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: همچنین ۱۵۳مهمانسرا، ۳۷ زائرسرا، ۱۴۴مدرسه، ۹۷ هیئت مذهبی، ۱۲۹ مسجد با ظرفیت خدمات دهی به مسافران و ۱۱۹ مکان اسکان اضطراری برای این منظور در نظر گرفته شده است.

برآبادی تاکید کرد: در ایام نوروز با توجه به شرایط موجود در کشور، برنامه های در حوزه های مختلف اجرا خواهد شد و توسط مخابرات هم برای همه مسافران غیر بومی که وارد استان می شوند، پیام ارسال می شود.