تهاجم به ۶۷ هزار واحد غیرنظامی در ایام جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن اطلاعیه شماره ۹ هلال‌احمر در خصوص جنگ تحمیلی صهیونی -آمریکایی علیه کشورمان به شرح زیر است:

۱- از ۹ اسفند تا صبح روز ۲۶ اسفند، بیش از ۱۲۰۰ مشاور جوان هلال‌احمر به ۸۴ هزار و ۵۸۰ تماس مردمی‌با سامانه ۴۰۳۰ پاسخ داده و حدود ۳۷۴ هزار و ۳۴۰ دقیقه معادل ۶۲۳۹ ساعت به هموطنان دچار آسیب‌های روحی و روانی از حملات هوایی، مشاوره روانشناسی ارائه کرده‌اند.

۲- تاکنون ۶۷ هزار و ۴۱۴ واحد غیرنظامی‌بر اثر حملات آسیب دیده‌اند که از این میزان، ۹۲۱۸ واحد تجاری در کل کشور بوده و ۱۸ هزار و ۱۸۰ واحد مسکونی در استان تهران مورد هدف مستقیم و یا غیر مستقیم قرار گرفته‌اند.

۳- از آغاز جنگ تاکنون، ۲۳۶ مرکز دارویی، درمانی، بهداشتی و مرکز اورژانس کشور از حملات آسیب جدی دیده و ۴۹۸ مدرسه در سراسر کشور مورد حملات مستقیم یا غیرمستقیم بوده که بر اثر آن، تاکنون ۲۰۶ نفر از دانش‌آموزان و کادر مدرسه به شهادت رسیده و ۱۵۴ معلم و دانش‌آموز مجروح شده‌اند.

۴- تاکنون ۱۷ مرکز هلال‌احمر از آغاز جنگ رمضان مورد آسیب جدی قرار گرفتند و ۳۷ خودرو امدادی که ۳۵ خودرو آن، آمبولانس بوده از چرخه خدمت و فعالیت خارج شده‌اند. ۱۰ امدادگر هلال‌احمر نیز در جریان امدادرسانی به هموطنان آسیب‌دیده از حملات، مجروح شده و یک امدادگر نیز در حین امدادرسانی به مردم به شهادت رسیده است.

از هموطنان درخواست می‌شود که نقاط آسیب دیده از جنگ را به شماره ۱۱۲ هلال‌احمر اطلاع دهند و از تماس با این شماره امدادی برای دریافت اطلاعات محل‌های مورد اصابت خودداری و اخبار مربوط به جنگ را از رسانه‌های رسمی دنبال کنند.

گفتنی است ؛ در حال حاضر ۱۰۰ هزار امدادگر هلال‌احمر در سراسر کشور برای خدمت و امدادرسانی به مردم در شرایط سخت و دشوار در آمادگی کامل به سر می‌برند.