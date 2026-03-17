بیات منش: بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ در زنجان تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر. مسعود بیات منش با حضور در فرمانداری شهرستان زنجان، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات انجامشده در خصوص مدیریت بحران، روند امدادرسانی به شهروندان و برآورد خسارات ناشی از حملات دشمن آمریکایی- صهیونی اخیر قرار گرفت.
وی، ضمن بررسی گزارشهای میدانی از ورود به موقع و تمرکز دقیق مجموعهی فرمانداری بر مدیریت بحران قدردانی کرد.
بیات منش با ابراز خرسندی از روند رسیدگی به امور آسیبدیدگان افزود: مدیریت منسجم و سازماندهی مطلوب امور امدادرسانی در سطح شهرستان زنجان جای تقدیر دارد.
وی اضافه کرد: سرعت عمل فرمانداری در تشکیل ستادهای ویژه و همچنین آغاز سریع فرآیند برآورد خساراتی که به زیرساختهای شهری و اموال عمومی وارد شده است، نشان از تعهد و آمادگی بالای این مجموعه دارد.
فرماندار زنجان نیز با ارائه گزارشی جامع از وضعیت فعلی شهر و اقدامات صورتگرفته گفت: از همان ساعات ابتدایی وقوع بحران، فرماندهی میدان را به دست گرفته و تمام ظرفیتهای لجستیکی و انسانی شهرستان را برای امدادرسانی و کاهش آلام مردم بسیج کردهایم.
علی کاظمی افزود:در حال حاضر تیمهای ارزیاب در سطح شهر مستقر هستند تا خسارات وارد شده به شهروندان و زیرساختها را با دقت و سرعت برآورد کنند تا مسیر برای جبران آنها هموار شود.
فرماندار زنجان با اشاره به تقارن این ایام با روزهای پایانی سال و با تأکید بر لزوم حفظ هوشیاری ملی، گفت: با توجه به شرایط حساس کنونی و لزوم حفظ ثبات و آرامش در سطح شهرستان، اعلام میکنیم که امسال مراسم چهارشنبهسوری نخواهیم داشت.
وی اظهار داشت: هدف ما تمرکز صددرصدی بر مدیریت بحران و بازگرداندن شرایط به حالت عادی است و با این تصمیم، اجازه نخواهیم داد کوچکترین بهانهای به دست دشمنان بیفتد تا بخواهند از آن برای ایجاد ناامنی و تشویش اذهان عمومی سوءاستفاده کنند.
کاظمی از مردم زنجان تقاضا کرد در این مسیر همراه و همیار خادمان خود باشند.
