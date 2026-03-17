حسینی: فعالیت نیروهای هلال احمر در شرایط جنگی ستودنی است

به گزارش خبرگزاری مهر. حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در آئین افتتاح مرکز دیالیز هلال مهر زنجان افزود: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم متفاوت از هلال احمرهای دیگر هست. یعنی روحیه‌ی جانفشانیه که یک بچه مسلمان شیعی تحت تربیت معارف قرآن و اهل بیت(علیه‌السلام) دارد متفاوت‌تر است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: در این شرایط جنگی فعالیتهای نیروهای هلال احمر ستودنیست. یعنی در هر هنگامی‌که مصیبتی بر این مردم وارد میشه، سیل، زلزله، بیماری و جنگ، مجموعه هلال احمر پای کار هستند و تعطیلی در کار آنان بی‌معنی است.

وی با بیان اینکه نیروهای هلال احمر همیشه و در همه جا کنار مردم هستند، ادامه داد: با خدماتی که در ایام جنگ نیروهای هلال احمر به مردم ارائه می‌کنند، خدمت بزرگ دیگری به خدمات مجموعه آبرومند جمعیت هلال احمر زنجان افزوده می‌شود.

حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی افزود:به حق این ایام نورانی و پربرکت ماه رمضان که هر کار خیری همان‌جور که یک آیه قرآن خواندن در ماه رمضان ثواب یک ختم قرآن رو داره، هر کار خیر دیگری هم در ماه رمضان برکاتش اضعاف مضاعفه هست.

وی بیان کرد: امروز جهانیان متعجب هستند که چطور میشود یک ملتی و امتی این‌طور مورد حملات قرار بگیرد، رهبر و فرماندهان او به شهادت برسند ولی بازهم مقاوم، پایدار و ایستاده باشند.

وی اظهار کرد: ما جنگ هشت ساله‌ای رو پشت سر گذاشتیم که این جنگ ضمن همه آسیب‌ها باعث رشد و ترقی ما شد و منجر به کشف استعدادها و ظرفیتها گردید.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: در این جنگ باور و استعدادهایی متولد شدند که منجر به بیدارتر شدن ملت ما شد.