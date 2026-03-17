سلسله حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گزارش داد که تجاوزات هوایی رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه با شدت بیشتری ادامه یافته است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله هوایی به جاده منتهی به فرودگاه در منطقه ضاحیه جنوبی بیروت، یک نفر شهید و ۹ تن دیگر زخمی شدند.

همزمان با این حمله، شهرک‌های «کفر فیلا» و «حاروف» در جنوب لبنان نیز هدف دو حمله هوایی قرار گرفتند.

علاوه بر این، منابع محلی لبنان از حمله پهپادی به اطراف شهرک «السلطانیه» در جنوب این کشور خبر داده‌اند.

در همین راستا، ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تمامی سامانه‌های پدافند هوایی و نیروهای مستقر در مرز لبنان برای انجام حملات تهاجمی و عملیات دفاعی در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.