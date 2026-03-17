به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی عصر سه‌شنبه به همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و مشاور و نماینده تام‌الاختیار استاندار در امور ایثارگران با حضور در منزل خانواده‌های شهیده ندا امینی‌آذر و شهید خلیل باستانیان شاه‌گلی، با این خانواده‌های معظم دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، لیلا بنام با تجلیل از مقام شامخ شهیده ندا امینی‌آذر، وی را مایه فخر و مباهات و نماد درخشان زن فداکار آذربایجانی دانست و گفت: این معلم شهیده در سنگر تعلیم و تربیت حماسه‌ای از ایثار به یادگار گذاشت و با خون پاک خود، درس ایستادگی و مقاومت را در تاریخ این دیار جاودانه کرد.

وی افزود: شهیده امینی‌آذر نمونه‌ای از اصالت، شجاعت و ایثار بانوان آذربایجانی است که نام و یاد او همواره در حافظه مردم این استان ماندگار خواهد بود.

در ادامه این دیدار، مسئولان همچنین با تمجید از خدمات صادقانه شهید خلیل باستانیان در مجموعه شهرداری، بر اهمیت حفظ امنیت و آرامش جامعه که حاصل جان‌فشانی شهداست تأکید کردند.

در پایان نیز ضمن ابلاغ پیام تسلیت مقامات کشوری به خانواده‌های این دو شهید والامقام، بر پیگیری مستمر مسائل و مطالبات خانواده‌های معظم شهدا تأکید شد.