تدوین تدابیر لازم برای آموزش در بحران با تصویب اساسنامه مدرسه مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در جلسه شورای مدیران دبیرخانه این شورا با تسلیت شهادت قائد امت حضرت آیت الله خامنه ای، گفت: آمریکای جنایتکار و رژیم سفاک و ضد بشری صهیونیستی با حمله به ایران تمامی قوانین و مقررات بین المللی را به سخره گرفتند و اعتبار و جایگاه سازمان ملل را زیر سؤال بردند.

وی با اشاره به این‌که مدرسه نماد امید و زندگی در جامعه است، افزود: آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی با حمله به مدرسه شجره طیبه میناب مرتکب جنایت جنگی علیه بشریت شدند و کودکان معصومی که دغدغه ای بجز کسب دانش و یادگیری نداشتند را به شهادت رساند.

امانی با تاکید بر این‌که نباید کسی به خود اجازه تعرض به مدارس و مکان های آموزشی و فرهنگی را بدهد، افزود: مدرسه مکانی مقدس و محلی برای تمرین زندگی همراه با صلح و آرامش در کنار یکدیگر است. جایی برای تمرین زندگی مسالمت آمیز در کنار همدیگر و ساختن جهانی بدون جنگ و خون ریزی همراه با صلح، آرامش و نوع دوستی است.

دبیرکل شورای عالی در ادامه با تبریک انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای مقام معظم رهبری، انتخاب حکیمانه و شایسته آیت‌الله‌العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی را نشانه‌ استمرار مسیر روشن انقلاب و تداوم آن دانست.

وی در ادامه اظهار کرد: امروز در مقطع حساسی از تاریخ ایستاده‌ایم؛ جایی که مردم با حضور پرشور خود در مراسم‌های مختلف انقلاب اسلامی، بر پیمان خویش با آرمان‌های رهبر شهید تجدید میثاق می‌کنند و خشم خود را از جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار فریاد می‌زنند.

امانی خاطرنشان کرد: شورای عالی آموزش و پرورش با تصویب اساسنامه مدرسه مجازی و ماده واحده تولید و اجرای بسته های یادگیری ویژه مواقع بحران و بلایای طبیعی (بیماری های فراگیر، زلزله و ...) تدبیر لازم برای اینکه روند نظام تعلیم و تربیت در شرایط بحرانی و اضطراری متوقف نشود، اندیشیده است.

وی با تشکر و قداردانی از فرهنگیان کشور که در این شرایط حساس و جنگی پای کار نظام تعلیم و تربیت هستند، گفت: با وجود معلمان دلسوز و عاشق وطن، کار آموزش و پرورش تعطیل بردار نیست و در هر شرایطی متوقف نمی شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش با اشاره به خسارات وارد شده به مدارس و مراکز آموزشی و همچنین شهادت و مجروح شدن تعدادی زیادی از همکاران فرهنگی و دانش‌آموزان بی گناه، از نهادهای آموزشی و فرهنگی بین‌المللی خواست این جنایت جنگی علیه بشریت را محکوم کنند.

امانی در پایان تاکید کرد: شورای عالی آموزش و پرورش مستمراً پیگیر کار نظام تعلیم و تربیت است و آمادگی خود را برای رفع موانع و محدودیت ها آن اعلام می کند.