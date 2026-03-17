تیم های تخصصی ویژه چهارشنبه سوری اصفهان در حالت آماده باش است

فرهاد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار و آماده باش کامل تیم جراحی پلاستیک، طب اورژانس، بیهوشی، عفونی، داخلی و به ویژه چشم پزشکی در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان خبر داد و اظهار کرد: تیم تخصصی روان پزشکی نیز در کنار این تیم های جراحی مستقر شده است.

وی با بیان اینکه بیمارستان از ظرفیت صد درصدی خود برای ارائه خدمات به مصدومین بهره می برد، ادامه داد: تمام متخصصین و رشته های مرتبط در این شب در حالت آماده باش کامل هستند.

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان با اعلام اینکه سال گذشته ۵۵ درصد مصدومین چهارشنبه سوری ناشی از ترقه و۲۰ درصد جراحت ها از فشفشه بوده است که عمدتا دست ساز است.

وی به آمار چشمگیر مصدومین در شب چهارشنبه سوری در هر سال در حالی اشاره کرد که در روزهای عادی موارد ناشی از سوختگی محدود است، گفت: ۸۰ مصدوم در شب چهارشنبه سوری سال گذشته با موارد سوختگی سطحی تا عمیق ثبت شده است که ۱۱ مورد آن منجر به بستری شد .

حیدری افزود: عمده مصدومین در رنج سنی ۱۰ تا ۱۹ سال و مواردی از مجروحیت ها زیر ۱۰ سال نیز داریم.

گفتنی است بیمارستان فوق تخصصی سوانح سوختگی اصفهان دارای ۱۰۰ تخت خواب است که در سال به تمام بیماران از سراسر کشور پوشش درمانی می‌دهد