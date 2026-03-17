وضعیت نقدینگی در استان همدان مناسب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی در حاشیه بازدید میدانی از شعب بانکی استان به شرایط خاص کشور و همزمانی با روزهای پایانی سال و افزایش نیازهای عمومی اشاره کرد و با تاکید بر ارائه خدمات بانکی بدون وقفه اظهار کرد: با وجود برخی خسارات وارده به سیستم بانکی در سطح کشور، کارکنان بانکی با اقدام بهموقع، شرایط را به سرعت به حالت عادی بازگرداندند و هم اکنون تمامی خدمات بانکی در استان همدان بهصورت کامل و پایدار ارائه میشود.
وی با قدردانی از تلاش کارکنان شبکه بانکی افزود: وضعیت نقدینگی در استان مناسب است، پول نقد به میزان کافی تامین شده و دستگاههای خودپرداز بهطور مستمر شارژ میشوند؛ همچنین رسیدگی به پروندههای تسهیلاتی و امور مربوط به چکهای مردم بدون وقفه در حال انجام است.
استاندار همدان با اشاره به مصوبات دولت، تسهیل قابل توجه محدودیتهای مربوط به چکهای برگشتی را یادآور شد و بیان کرد: این مصوبات امکان بهرهمندی افراد از خدمات بانکی را فراهم کرده است؛ همچنین در حوزه تسهیلات بانکی مقرر شده تا پایان شرایط خاص، فرآیند بازپرداخت با تسهیل همراه باشد تا فعالان اقتصادی و مردم دچار مشکل نشوند.
وی با تاکید بر آمادگی کامل شبکه بانکی استان، گفت: در شرایطی که برخی دستگاهها با ظرفیت محدود یا بهصورت دورکاری فعالیت دارند، تمامی شعب بانکی استان با حداکثر ظرفیت فعال بوده و خدماترسانی به مردم بدون اختلال در جریان است.
ملانوری شمسی با اشاره به وضعیت بانکهای اصلی استان، ادامه داد: بر اساس بررسیهای میدانی، خدمات در بانک سپه بهطور کامل به حالت عادی بازگشته و در بانک ملی نیز بخش عمده خدمات برقرار است و مشکلات محدود باقیمانده نیز بهزودی برطرف خواهد شد.
وی در پایان از اجرای برخی اقدامات حمایتی خبر داد و افزود: بر اساس بخشنامههای ابلاغی، اقساط تسهیلات بانکی از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ مشمول جریمه تاخیر نخواهند شد و مردم در صورت دریافت پیامکهای سیستمی در این خصوص نگران نباشند، زیرا این موارد در شبکه بانکی اصلاح خواهد شد.
استاندار همدان ادامه داد: همچنین با هماهنگی انجامشده با بانکهای استان، صدور کارتهای هدیه در این ایام بدون دریافت کارمزد انجام میشود.
