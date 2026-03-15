ایران چک یک میلیون تومانی توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، توزیع ایرانچک با ارزش اسمی یک میلیون تومان (۱۰۰۰ ریال) از طریق شعب منتخب بانکها در سراسر کشور آغاز شده است و متقاضیان میتوانند با مراجعه به این شعب و در چارچوب سقفهای تعیینشده، نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، این اقدام با هدف تکمیل زنجیره تأمین اسکناس در شرایط خاص انجام شده تا اطمینان حاصل شود شهروندان در تأمین وجه نقد مورد نیاز خود با کمبودی مواجه نخواهند شد.
در همین حال، بانک مرکزی با تأکید دوباره بر اهمیت استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی از جمله کارتهای بانکی، خدمات موبایلی و اینترنتبانک اعلام کرده است که شبکه بانکداری الکترونیکی کشور همچنان محور اصلی مبادلات مالی محسوب میشود.
به گفته این بانک، توزیع ایرانچک یک میلیون تومانی تدبیری در راستای تسهیل مبادلات نقدی مردم و تقویت دسترسی به وجه نقد در کنار فعالیت مستمر شبکه پرداخت الکترونیکی کشور به شمار میرود.
