طنین مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، امشب میدان آزادی سنندج محل تجمع مردمانی بود که دفاع از کشور را به خوبی بلدند و همواره و در همه عرصه‌های وفادار نظام و انقلاب بوده‌اند.

این روزها در پی حملات صهیونیستی و آمریکایی به کشور و به ویژه استان کردستان مردم شهر سنندج به صورت تجمع شبانه و یا روزانه اقدام به حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از ایران اسلامی کردند.

شامگاه سه شنبه باز هم میدان آزادی محل طنین شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل مردم این شهر بود و نماز عشاء نیز به جماعت در میدان آزادی شهر توسط حاضران اقامه شد.

در این مراسم نوجوانان و جوانان با حضور در اطراف میدان آزادی اقدام به پرچم گردانی کردند و حمایت خود را از ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

این اجتماع مردمی در شهرهای استان کردستان برگزار شد.

مسعود مطهری شاعر پیشکسوت استان کردستان در زمینه وحدت و همصدایی شعری سروده است که در ذیل می‌خوانید:

یک مثلث رادر ایران بنگرید

ضلعی از آن را خیابان بنگرید

ضلع دیگر یک امامست و،ولی

ضلع بعدی هست میدان،یاعلی

بابصیرت،این مثلث یکسره

گرد گشته،گشته اینک دایره

حول محور که ولی ومقتداست

امت ومیدان به وحدت ،همصداست

کشور ایران به این پاینده است

نهضت سرخ شهادت زنده است

خون سرخ آن زعیم جان به کف

می رساند امتش را تا هدف