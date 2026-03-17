اجرای طرح «آرامش بهاری و بیعت با ولایت» در ۱۸۰۰ بقعه متبرکه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامرضا عادل، سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسه وبینار با مسئولان ستادی و استانی اعضای ستاد طرح «آرامش بهاری و بعیت با ولایت» اظهار داشت: در شرایطی که کشور با چالشهای امنیتی و جنگ شناختی روبرو است، برنامههای فرهنگی ما باید علاوه بر میزبانی، پیامی از ثبات و اقتدار نظام به جامعه منتقل کند.
وی با اشاره به باز بودن بقاع متبرکه در ساعات غیرمتعارف و حتی ۲۴ ساعته در ایام پیک سفر گفت: میزبانی بیمرز و برخورد کریمانه خادمان با تمامی اقشار، بهترین ابزار برای تقویت انسجام ملی در این برهه است.
حجتالاسلام عادل در تشریح اهداف این طرح اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور، این طرح با رویکرد تقویت انسجام ملی و پاسداشت امام شهید، آیت الله العظمی خامنه ایی کبیر طراحی شده است و هدف نهایی ایجاد فضایی شایسته برای زائران در بقاع متبرکه با حفظ امنیت و احترام و استفاده از فضای معنوی برای انتقال پیامهای مهم سیاسی و اجتماعی به جامعه است.
وی افزود: سازمان اوقاف در این برهه با فراخوان خیرین و بهرهگیری از موقوفات، هزینههای طبخ غذای گرم و پذیرایی ساده مثل چای و شربت و .... زیرساختهای رفاهی مثل اسکان دائم و موقت را تأمین خواهد کرد.
حجتالاسلام عادل همچنین تأکید کرد که تلاش ما این بوده است، طرحهای اوقاف از حالت سنتی به سمت برنامههای هوشمندانه و هدفمندتر حرکت نماید.
وی از تغییر نام طرح آرامش بهاری که از سال ۹۰ آغاز شده است به «آرامش بهاری و بیعت با ولایت» ارشاره کرد و اظهار داشت: این امر نشاندهنده توجه ویژه به ابعاد سیاسی و اجتماعی طرح، با محوریت همبستگی ملی و تقویت انسجام رهبری است.
سخنگوی سازمان اوقاف با بیان اینکه توزیع اقلام فرهنگی، بروشورها و یادبودهای رهبر شهید در ایستگاههای بینراهی برای زائران و مسافران پیشبینی شده است، افزود: این طرح هر ساله با توجه به نیازهای روز و اولویتهای ملی (مانند امنیت، میزبانی، تقارن با مناسبتهای مذهبی ، فرهنگسازی و....) بهروزرسانی میشود.
این طرح از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
