۵۰ مصدوم در چهارشنبه آخر سال گیلان ثبت شد

علیرضا پورسان دلیر در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آمار نهایی مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال در استان، اظهار کرد: مجموع مصدومان ثبت‌شده در این حوادث ۵۰ نفر بوده است.

وی با اشاره به نوع آسیب‌ها اظهار کرد: از مجموع مصدومان، ۲۷ نفر دچار سوختگی، ۱۳ نفر دچار بریدگی و خراشیدگی و ۱۰ نفر نیز دچار آسیب‌های چشمی شده‌اند.

به گفته پورسان دلیر، از این تعداد ۱۷ مورد در شهر رشت و ۳۳ مورد در دیگر شهرهای استان گیلان ثبت شده است.

سخنگوی اورژانس گیلان با ابراز تأسف از وقوع این حوادث، از شهروندان خواست در جشن‌های سنتی، نکات ایمنی را جدی بگیرند و در مراقبت از فرزندان و اطرافیان خود دقت بیشتری داشته باشند.

پورسان خاطرنشان کرد: نیروهای اورژانس استان در طول اجرای طرح ویژه چهارشنبه آخر سال با آماده‌باش کامل در نقاط مختلف حضور داشتند و خدمات‌رسانی به مصدومان به سرعت انجام شد.

وی از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی از بروز حوادث مشابه در سال‌های آینده جلوگیری کنند.