آیت الله العظمی جناتی شاهرودی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم جناتی از علمای شاهرود و از اهالی فضل و علم و دیانت به دیدار حق شتافت.

این عالم ارجمند و نواندیش از علاقمندان راستین امام خمینی (ره) و از حامیان وفادار رهبر شهیدمان بودند.

آیت‌الله جناتی از نخستین فقیهانی بود که مدتی قبل از اعلامیه جامعه مدرسین، در پاسخ به پرسش برخی فضلای عرب‌زبان، بر مرجعیت رهبر شهیدمان تصریح کردند.

خدمات علمی و اجتماعی این فقیه پارسا و روشن ضمیر به حوزه‌های علمیّه در سایه زهد و ساده‌زیستی و دنیاگریزی ایشان مکتوم مانده‌ است.

مراسم تشییع این عالم ربانی به زودی اطلاع رسانی خواهد شد و از عموم مردم شهید پرور شهرستان شاهرود دعوت می‌شود تا در این مراسم حضور به هم رسانند و مشایعت کننده این عالم ربانی تا مزار ابدی اش باشند.