۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

پیکر شهید «محمد ناصر شیراوند» در نهاوند تشییع شد

همدان- پیکر شهید «محمد ناصر شیراوند» صبح امروز بر روی دستان مردم مومن نهاوند تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم باشکوه تشییع پیکر شهید «محمد ناصر شیراوند» از کارکنان اداره‌کل راه و شهرسازی استان همدان صبح چهارشنبه با حضور اقشار مختلف مردم ولایتمدار نهاوند تشییع شد.

شهید «محمد ناصر شیراوند» در حمله متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به فرودگاه مهرآباد تهران به فیض شهادت نائل آمد. در مراسم تشییع و بدرقه این شهید والامقام علاوه بر مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان نیز حضور داشتند.

در این آیین معنوی، شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهید، پیکر این شهید والامقام را تا محل خاکسپاری بدرقه کردند.

پیکر شهید شیراوند پس از مراسم تشییع در شهر نهاوند، در زادگاهش «روستای گیل‌آباد» با حضور اقشار مختلف مردم و همرزمانش به خاک سپرده شد.

این شهید گران‌قدر از نیروهای متعهد و خدوم در حوزه راه و شهرسازی استان همدان بود که در مسیر خدمت به کشور و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی جان خود را تقدیم کرد.

کد خبر 6777950

