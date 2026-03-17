۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۱۵

پیام فراجا در پی شهادت رئیس سازمان بسیج مستضعفین

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت رئیس سازمان بسیج مستضعفین فرماندهی انتظامی جمهورری اسلامی پیامی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی‌ سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقونَ

ترور ناجوانمردانه سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی، رئیس فقید سازمان بسیج مستضعفین، توسط آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونی، غمی جانکاه در وجود ما نشاند؛

آن شهید همیشه زنده، عمر گران‌مایه‌ی خود را در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و صیانت از امنیت و عزت این مرز و بوم سپری کرد و سرانجام در مسیر رهبر شهیدش، به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تسلیت و تبریک شهادت آن عزیز سفر کرده، اعلام می نماید که قطره قطره از خون پاک همرزمان ما که در دفاع از ارزش های والای انقلاب اسلامی و نیز پاسداری از کیان این مرزو بوم جاری می شود، ما را در ادامه مسیر مقدس شان، مصمم تر از گذشته خواهد کرد و تا انتقام و پیروزی نهایی، لحظه ای آرام نخواهیم گرفت.»

کد خبر 6777596
محدثه رمضانعلی

    ناشناس IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      تبریک و تسلیت

