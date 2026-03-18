مرزهای کردستان با عراق تحت کنترل کامل قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه بیت‌المقدس استان کردستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مرزهای کردستان در کنترل نیروهای جان برکف قرار دارد و خوشبختانه اتحاد و همگرایی خوبی در استان کردستان وجود دارد و به همین سبب، این استان از اغتشاشات اخیر در امان ماند.

در این اطلاعیه آمده است: همچنین در مورد امنیت مرزهای کردستان با عراق، مرزهای استان در کنترل نیروهای جان برکف کشور است، بنابراین از مردم استان کردستان خواستاریم به شایعات و اخبار غیررسمی منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار و اطلاعات موثق را تنها از طریق منابع رسمی و معتبر دریافت کنند.

روابط عمومی سپاه بیت المقدس کردستان در این اطلاعیه آورده است: مردم عزیز استان هیچ وقت میدان‌ها و خیابان‌ها را خالی نکنید تا ضد انقلاب و افراد وطن فروش نتوانند امنیت استان فرهنگی کردستان را نا امن کنند.

هشتک‌های ایران پیروز، کردستان سرزمین مجاهدت های خاموش و لبیک یا خامنه ای در اطلاعیه روابط عمومی سپاه بیت‌المقدس کردستان مورد تاکید قرار گرفته است.