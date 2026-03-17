۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۱۹

اعلام مراسم تشییع دو شهید شهدای ناو دنا در یاسوج

اعلام مراسم تشییع دو شهید شهدای ناو دنا در یاسوج

یاسوج-معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد گفت: مراسم تشییع دو شهید از شهدای ناو دنا در یاسوج ۲۸ اسفند ساعت ۱۳ آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر دیماد با اشاره به شهادت نیروهای جان برکف ارتش جمهوری اسلامی در ناو دنا توسط رژیم صهیونی-آمریکایی ، اظهار کرد: مراسم استقبال و تشییع و خاکسپاری پیکر شهدای ناو دنا ناخدا سوم شهید مهدی تیموریان و ناوبان یکم شهید مهدی جبارکیش پنجشنبه ۲۸ اسفند از ساعت ۱۳ برگزار می شود.

وی افزود: آیین استقبال از پیکر مطهر شهدا در روز پنج شنبه ۲۸ اسفند از ساعت ۱۳ از جلوی پردیس دانشگاه آزاد واقع در جاده شیراز به یاسوج برگزار می شود .

معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تصریح کرد: پیکر پاک «شهیدمهدی تیموریان» در روز پنجشنبه ۲۸ اسفند ماه به شهر سی سخت اعزام و طی یک مراسم ویژه از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه بر دستان مردم شهید پرور شهرستان دنا در روستای کوخدان به خاک سپرده خواهد.

وی یادآور شد: هم چنین مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر «شهیدمهدی جبار کیش » در روز پنج شنبه ۲۸ اسفند از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه در شهر یاسوج در خیابان جمهوری اسلامی برگزار و سپس روز جمعه ۲۹ اسفند از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح در گلزار شهدای یاسوج به خاک سپرده می شود.

