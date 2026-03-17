به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور خطاب به مردم ایران اظهار داشت: ملت بزرگ ایران، شما در این روزهای سخت با حضور حماسی و دشمنشکن در خیابانها، بزرگترین طراحی دشمن برای آشوب و ناامنی داخلی را در هم شکستید. آنها میخواستند از دل این تجاوز وحشیانه خارجی، ایران را از درون و توسط عوامل خود فروخته داخلی متلاشی کنند؛ اما شما با بصیرت، غیرت و ایستادگی، این سناریو را پیش از شکلگیری نابود کردید.
وی افزود: این حضور، صرفاً یک تجمع نبود؛ اعلام حاکمیت ملت بر سرنوشت ایران بود. دشمن به زودی خواهد فهمید تا مردم در میداناند، هیچ پروژهای علیه این سرزمین به نتیجه نخواهد رسید و این راه را با همان صلابت ادامه دهید.
