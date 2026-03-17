تشریح «دورِ تندِ حملات ایران اسلامی» توسط قرارگاه خاتم

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا طی سخنانی گفت: دورِ تندِ حملات ایران اسلامی علیه دشمن آمریکایی - صهیونیستی به اجرا در آمده است.

متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) به شرح زیر است:

«ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد سه‌ششنبه در پاسخ به جنایات رژیم صهیونی علیه فرزندان غیور میهن در مراکز دفاعی و امنیتی کشور و کشتار مردم عزیز و در انتقام شهدای ناو دنا، مراکز فناوری - سایبری و مجموعه مراکز تسلیحات سازی رافائل رژیم صهیونی را هدف حملات پهپادی قرار داد.

همچنین از سحرگاه سه‌شنبه، به‌صورت کاملا موفق، موج پنجاه و هشتم عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک "یا علی اصغر علیه السلام" تقدیم به همه کودکان شهید این جنگ، علیه اهدافی در شمال و مرکز سرزمین‌های اشغالی شامل ناهاریا، بیت شمیش، تل آویو، قدس غربی و پایگاه‌های ارتش تروریستی امریکا در ویکتوریا و علی السالم، الخرج و ناوگان پنجم دریایی با سامانه های دقیق، نقطه زن و فوق سنگین خرمشهر باسر جنگی ۲ تنی، قدر چند کلاهکه، فتاح و خیبر شکن و سامانه های میانبرد فاتح و قیام و پهپادهای انهدامی به صورت عملیات تاثیر محور ، به اجرا در آمد.

امروز ، مبدا تجاوزات ارتش تروریستی امریکا با شدت زیر ضرب یگانهای موشکی و پهپادی قرار گرفت.

موج پنجاه و نهم عملیات وعده صادق۴ نیز با رمز مبارک "یا حیدر کرار"، علیه اهدافی در بیت شمش، تل آویو و قدس اشغالی و پایگاه های ارتش تروریستی امریکا در العدید و علی السالم، فجیره، شیخ عیسی و اربیل توسط سامانه های دقیق و نقطه زنِ قدر، عماد، فتاح و حاج قاسم و پهپادهای انهدامی به صورت عملیات تاثیر محور با عنایت حضرت حق به‌صورت کاملا موفق به اجرا در آمد.

مرحله ای نوین از ضربات مؤثر و سهمگین در سراسر منطقه علیه دشمن آمریکایی - صهیونیستی به اجرا در آمده: «دورِ تندِ حملات ایران اسلامی»

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم.»