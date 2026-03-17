قرارگاه خاتم: ملت مسلمان اردن اجازه ندهند کشورشان مبدأ تجاوز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ خطاب به ملت مسلمان کشور اردن در پیامی ویدئویی اعلام کرد:

«بسم الله الرحمن الرحیم

️ملت مسلمان کشور اردن از دولت خود بخواهند که اجازه داده نشود آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی سرزمین اردن را مبدأ تجاوز به ایران اسلامی و ملت مسلمان ایران قرار دهند.

️مِنَ اللّائِق بِالشَّعبِ الأُردُنیَ المُسلم، أن یُطالِبَ حکومَتَهُ بِعَدَمِ السِّماح، لِأمریکا المُجرِمة، والکیانَ الصَّهیونیَ المُغتَصِب والمُزَوَّر، بِأن یَجعَلوا مِنَ الأراضی، اَلأُردُنیَّة، مُنطَلَقاً لِلعُدوانَ علی إیران، الإسلامیة، وشَعبِهَا المُسلِم.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم.»