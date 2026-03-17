به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر علی عبداللهی در پیامی به مناسبت شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و دریادلان ناوشکن دنا پیامی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

«رمز پیروزی و غلبه بر کفر و استکبار جهانی به رهبری آمریکای جنایتکار و رژیم خبیث صهیونیستی مردمی هستند که در سایه ایمان و توکل بر خداوند متعال با تبعیت از ولایت فقیه آگاهانه و شجاعانه در میدان و صحنه هستند.

حضور مردم بصیر، غیرتمند و زمان شناس در میدان، مولفه اصلی قدرت ایران مقتدر و دشمن شکن و مقوم اقتدار نیروهای مسلح است.

نیروهای مسلح با یاری پروردگار و با پشتوانه مردم عزیز، غرور کاذب دشمن و رئیس جمهور متوهم آمریکا ترامپ را شکسته‌اند و این اولین بار است که ابرقدرت جهان آمریکا به زانو زدنش در مقابل اراده الهی مردمی مقاوم و نیروهای مسلح مقتدر اعتراف می‌کند و نه فقط مورد تمسخر سران کشورهای جهان بلکه مورد استهزا مردم و سران کشورش قرار می‌گیرد.

ترامپ تاکنون شگفتی‌های زیادی را به تعبیر خودش اعلام نموده و حالا باید منتظر شگفتی‌های ما باشد.

به آمریکا و رژیم صهیونیستی در میدان عمل ثابت شده است که ملت ما در مقابل ظلم و تجاوز دشمنان خود می‌ایستد و با فشار دشمن مقاومتش بیشتر می‌شود و این عامل اصلی شکست دشمن است به همین دلیل زنان، مردان، کودکان و مراکز خدمات رسانی به مردم را هدف قرار می‌دهد و حتی به کودک و نوزاد سه روزه نیز رحم نمی‌کند

چنین اقداماتی بزرگترین علائم شکست و استیصال دشمن جهانخوار و قلدر است.

دشمن برای خروج از باتلاقی که برای خود به وجود آورده است و برای کاهش بی آبرویی و حفظ قدرت کاذبش دست به هر جنایتی می‌زند البته پاسخ فرزندان مبتکر، شجاع و قدرتمند شما در نیروهای مسلح کوبنده‌تر از اقدامات و تصور دشمن است که این راه تا تسلیم او ادامه دارد.

امروز ابتکار عمل در دست ملت و رزمندگانی است که قدرت کاذب ابرقدرت جهان آمریکا را به چالش کشیده‌اند و به نمایش گذاشته‌اند.

امروز پیروز میدان کسی است که سرمایه گذاری کلان و بیش از ۵۰ سال آمریکا را در منطقه غرب آسیا نابود کرد و به کشورهای منطقه نشان داد که باید به ایران اسلامی به عنوان یک کشور دوست همسایه و مسلمان قدرتمند اعتماد کنند و امنیت خود را به سران کفر و استکبار جهانی گره نزنند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده معزز شهیدان والامقام ناوشکن دنا دبیرشورای عالی امنیت ملی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و آحاد شهدای مردمی و نیروهای مسلح، از پرچمداران اصلی مقاومت شما مردم عزیز در برابر تجاوز رهبر ستمکاران جهان آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی قدردانی می‌کنم و به شما اطمینان می‌دهم که به فضل الهی دشمنان شما را برای همیشه پشیمان خواهیم کرد.»