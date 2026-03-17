۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۴۹

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا: ترامپ منتظر شگفتانه‌های ایران باشد

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: ترامپ تاکنون شگفتی‌های زیادی را به تعبیر خودش اعلام کرده و حالا باید منتظر شگفتی‌های ما باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر علی عبداللهی در پیامی به مناسبت شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و دریادلان ناوشکن دنا پیامی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

«رمز پیروزی و غلبه بر کفر و استکبار جهانی به رهبری آمریکای جنایتکار و رژیم خبیث صهیونیستی مردمی هستند که در سایه ایمان و توکل بر خداوند متعال با تبعیت از ولایت فقیه آگاهانه و شجاعانه در میدان و صحنه هستند.

حضور مردم بصیر، غیرتمند و زمان شناس در میدان، مولفه اصلی قدرت ایران مقتدر و دشمن شکن و مقوم اقتدار نیروهای مسلح است.

نیروهای مسلح با یاری پروردگار و با پشتوانه مردم عزیز، غرور کاذب دشمن و رئیس جمهور متوهم آمریکا ترامپ را شکسته‌اند و این اولین بار است که ابرقدرت جهان آمریکا به زانو زدنش در مقابل اراده الهی مردمی مقاوم و نیروهای مسلح مقتدر اعتراف می‌کند و نه فقط مورد تمسخر سران کشورهای جهان بلکه مورد استهزا مردم و سران کشورش قرار می‌گیرد.

ترامپ تاکنون شگفتی‌های زیادی را به تعبیر خودش اعلام نموده و حالا باید منتظر شگفتی‌های ما باشد.

به آمریکا و رژیم صهیونیستی در میدان عمل ثابت شده است که ملت ما در مقابل ظلم و تجاوز دشمنان خود می‌ایستد و با فشار دشمن مقاومتش بیشتر می‌شود و این عامل اصلی شکست دشمن است به همین دلیل زنان، مردان، کودکان و مراکز خدمات رسانی به مردم را هدف قرار می‌دهد و حتی به کودک و نوزاد سه روزه نیز رحم نمی‌کند

چنین اقداماتی بزرگترین علائم شکست و استیصال دشمن جهانخوار و قلدر است.

دشمن برای خروج از باتلاقی که برای خود به وجود آورده است و برای کاهش بی آبرویی و حفظ قدرت کاذبش دست به هر جنایتی می‌زند البته پاسخ فرزندان مبتکر، شجاع و قدرتمند شما در نیروهای مسلح کوبنده‌تر از اقدامات و تصور دشمن است که این راه تا تسلیم او ادامه دارد.

امروز ابتکار عمل در دست ملت و رزمندگانی است که قدرت کاذب ابرقدرت جهان آمریکا را به چالش کشیده‌اند و به نمایش گذاشته‌اند.

امروز پیروز میدان کسی است که سرمایه گذاری کلان و بیش از ۵۰ سال آمریکا را در منطقه غرب آسیا نابود کرد و به کشورهای منطقه نشان داد که باید به ایران اسلامی به عنوان یک کشور دوست همسایه و مسلمان قدرتمند اعتماد کنند و امنیت خود را به سران کفر و استکبار جهانی گره نزنند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده معزز شهیدان والامقام ناوشکن دنا دبیرشورای عالی امنیت ملی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و آحاد شهدای مردمی و نیروهای مسلح، از پرچمداران اصلی مقاومت شما مردم عزیز در برابر تجاوز رهبر ستمکاران جهان آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی قدردانی می‌کنم و به شما اطمینان می‌دهم که به فضل الهی دشمنان شما را برای همیشه پشیمان خواهیم کرد.»

کد خبر 6777688

    • IR ۰۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 0
      خدا يار و پناهتون باشه
    • IR ۰۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 0
      راستی چرا از طرح اول پهپاد و بعد موشک دیگه استفاده نمی کنند. البته ظاهراً ارتش از پهباد استفاده می کنه ولی تا جای امکان باید اول پهباد مثل گذشته بفرستند به محض رسیدن از موشک استفاده کنند. و شرایط استتار بعد و قبل هر شلیک رو هم باید رعایت کنند. و واقعا نیازی هم به گرفتن فیلم در هنگام شلیک نیست. چون به هر حال اینها رو می فرستند و ممکنه باعث لو رفتن و ضربه خوردن بشه
    • IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      1 8
      خدا قوت خسته نباشید حاجی دست بوس همه شماییم خداوند پشت و پناهتان خداوند یاری رسانتان
    • حسام هاشمی IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 0
      به اذن خدای بزرگ و توانا ،و به برکت خون همه شهدای عزیز و گرانقدر ایران زمین همیشه استوار، و به همت همه دلیر مردان سپاهی ارتشی و بسیجی همیشه خادم این مرز وبوم و دستان پر و آماده در هر لحظه و همیشه ثابت کردند و سپر وحافظ این مردم و این خاک بوده اند،مانند همیشه و به دنیا ثابت خواهید کرد که ایران و ایرانی با اتحاد و همدلی جهان را انگشت به دهان برده،خدا به جان و تن یکایک شما عزیزان توان و قدرت بدهد و به خانواده‌های عزیز و همیشه صبور همه شما دلیر مردان سلامتی عطا کند.خدا قوت دستان شمارا می‌بوسیم

