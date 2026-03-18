مکزیک برای میزبانی بازی های ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از گاردین، «کلودیا شینباوم» روز سه شنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مکزیک از میزبانی بازی های ایران در جام جهانی سال ۲۰۲۶ در خاک خود استقبال می کند پاسخ داد: بله.

وی افزود: مکزیک با همه کشورهای جهان روابط دیپلماتیک دارد. بنابراین ما منتظر تصمیم فیفا در این خصوص خواهیم بود.

جنگ دشمن صهیونیستی- آمریکایی با ایران باعث شد تا برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک نیز تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرد و تعدادی از کشورها هم نظر با ایران ضمن محکومیت جنایات دشمن خواهان لغو امتیاز میزبانی آمریکا شدند.

بخصوص اینکه در روزهای گذشته و پس از پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص تهدید حضور تیم ملی ایران در جام جهانی، فدراسیون فوتبال ایران درخواست داد که محل بازی تیم ملی از آمریکا به مکزیک تغییر کند تا مشکلی از این بابت برای بازیکنان و اعضای تیم ملی رخ ندهد.

فیفا با این روند مخالف است و برای چنین برنامه ای باید تمام بازی های مرحله گروهی تغییر کند که عملا امکان پذیر نیست.

از سوی دیگر فیفا بار دیگر روی سیاست دوگانه خود مبنی بر تامین امنیت تمام اعضای تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا تأکید داشته است اما همین نهاد بین‌المللی نشان داده است بارها تحت تأثیر سیاستمداران برخی کشورها قرار می گیرد.