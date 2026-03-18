۷۶ مصدوم در چهارشنبه آخر سال کرمانشاه ثبت شد

مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آمار نهایی مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال در استان، اظهار کرد: مجموع مصدومان ثبتشده در این حوادث ۷۶ نفر بوده است.
وی افزود: خوشبختانه در میان مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال در استان کرمانشاه هیچ مورد فوتی گزارش نشده است، اما در این میان دو مورد قطع عضو نیز ثبت شده که مربوط به قطع بند اول انگشت دست مصدومان بوده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به تفکیک جنسیتی مصدومان عنوان کرد: از مجموع ۷۶ مصدوم این حوادث، ۵۴ نفر مرد و ۲۲ نفر زن بودهاند.
قلعهسفیدی در ادامه به توزیع جغرافیایی مصدومان در شهرستانهای مختلف استان اشاره کرد و گفت: بیشترین آمار مصدومان مربوط به شهرستان کرمانشاه با ۴۶ نفر است.
وی افزود: پس از کرمانشاه، شهرستان صحنه با ۹ مصدوم، سنقروکلیایی با ۸ مصدوم، اسلامآباد غرب با ۵ مصدوم، روانسر با ۴ مصدوم، گیلانغرب با ۳ مصدوم و هرسین با یک مصدوم در رتبههای بعدی قرار دارند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین در خصوص وضعیت درمانی مصدومان تصریح کرد: در مجموع ۱۹ نفر از مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال نیاز به بستری در مراکز درمانی استان داشتهاند.
وی توضیح داد: از این تعداد، ۱۴ نفر در شهرستان کرمانشاه بستری شدهاند، همچنین یک نفر در گیلانغرب، دو نفر در اسلامآباد غرب و دو نفر نیز در سنقروکلیایی تحت مراقبت و درمان قرار گرفتهاند.
قلعهسفیدی خاطرنشان کرد: نیروهای اورژانس استان در طول اجرای طرح ویژه چهارشنبه آخر سال با آمادهباش کامل در نقاط مختلف حضور داشتند و خدماترسانی به مصدومان به سرعت انجام شد.
وی از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی از بروز حوادث مشابه در سالهای آینده جلوگیری کنند.
