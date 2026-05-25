۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

آمار مصدومان گازگرفتگی سگ در کرمانشاه تغییر نکرد

کرمانشاه - مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه از مراجعه ۴ مصدوم گازگرفتگی سگ در فروردین‌ماه خبر داد و گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.

بهتاش خانی‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آمارهای مراجعات مربوط به آسیب‌های حیات وحش و حیوانات شهری اظهار کرد: در نخستین ماه از سال جاری، تعداد چهار نفر مصدوم که همگی مرد بودند، به دلیل جراحات ناشی از گازگرفتگی سگ جهت انجام معاینات بالینی و تعیین خسارت به مراکز قانونی و پزشکی استان کرمانشاه مراجعه کرده‌اند.

وی با مقایسه این ارقام با شاخص‌های سال گذشته افزود: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که تعداد مجروحان این حوزه در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵، دقیقاً با آمار ثبت‌شده در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ (که آن هم چهار مورد و همگی مرد بودند) برابری می‌کند و شاهد هیچ‌گونه تغییر فزاینده یا کاهشی در این بخش نبوده‌ایم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در ادامه با هشدار شدید نسبت به خطرات بیولوژیک این حوادث تصریح کرد: بیماری هاری یک عارضه فوق‌العاده خطرناک ویروسی است که از طریق بزاق حیوان آلوده و از موضع گزش به سرعت وارد سیستم بدن انسان می‌شود و در صورت عدم مداخله فوری، مرگ قطعی مصدوم را به دنبال خواهد داشت.

خانی‌آباد با تاکید بر ضرورت ارتقای آگاهی عمومی جامعه یادآور شد: شهروندان باید هر نوع گزش یا خراشیدگی توسط حیوانات را، اعم از اهلی، خانگی یا وحشی، کاملاً جدی تلقی کنند؛ چرا که هرگونه سهل‌انگاری، به تأخیر انداختن روند درمان و یا عدم مراجعه به موقع به مراکز بهداشتی و درمانی می‌تواند به بهای جان آن‌ها تمام شود.

این مقام مسئول در پایان به ریشه‌یابی محیطی این معضل پرداخت و خاطرنشان کرد: افزایش بی‌رویه و نگران‌کننده جمعیت سگ‌های بلاصاحب و ولگرد، به عنوان یک پدیده نوظهور و چالش‌برانگیز در سراسر شهرهای کشور نمود پیدا کرده است که مدیریت این وضعیت، نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های متولی جهت حفظ سلامت و امنیت جانی شهروندان است.

کد مطلب 6840374

