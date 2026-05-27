ثبت بیش از ۶۸۰۰ مأموریت اورژانس در کرمانشاه

مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در اردیبهشتماه سال جاری مجموعاً ۶ هزار و ۸۰۳ مأموریت را در سطح استان به ثبت رسانده است.
وی افزود: از مجموع مأموریتهای انجام شده، یکهزار و ۲۲۵ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و ۴ هزار و ۳۱۰ مورد نیز مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در این مدت، ۳ هزار و ۷۷۸ نفر توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی ادامه داد: همچنین ۲ هزار و ۵۴ نفر از مصدومان و بیماران نیز پس از دریافت خدمات درمانی لازم، در محل حادثه یا مأموریت درمان شدند و نیازی به انتقال به مراکز درمانی نداشتند.
قلعهسفیدی با اشاره به حجم تماسهای برقرار شده با مرکز اورژانس، گفت: طی اردیبهشتماه امسال در مجموع ۳۲ هزار و ۱۴۶ تماس با مرکز اورژانس برقرار شده است.
وی خاطرنشان کرد: از این تعداد تماس، ۳ هزار و ۷۷۹ مورد مزاحمت تلفنی بوده که علاوه بر اشغال خطوط امدادی، روند خدمترسانی به بیماران و مصدومان واقعی را با اختلال مواجه میکند.
