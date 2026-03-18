زلزله ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر بندر مقام هرمزگان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر ساعت ٠۷:٠٠:۴۶ روز چهارشنبه ۲۷ اسفند حوالی بندرمقام در استان هرمزگان به وقوع پیوست.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در عمق ۱۹ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۲۷.۰۳ شمالی و ۵۳.۵۷ شرقی ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین‌لرزه، در فاصله ۱۲ کیلومتری بندرمقام، ۲۲ کیلومتری اهل در استان فارس و ۲۲ کیلومتری اشکنان در فارس اعلام شده اند.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.