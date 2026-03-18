پیام تسلیت رئیس سازمان نظام پرستاری به مناسبت شهادت پرستار ناو دنا

به گزارش خبرگزاری مهر احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری طی پیامی شهادت محمود صادقی پرستار شاغل در ناوشکن دنا را به خانواده وی و جامعه پرستاری کشور تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

شهادت سرباز وطن، پرستار فداکار و غیور و سرباز وطن ناو سروان محمود صادقی را در حمله جنایتکارانه به ناوشکن دنا را به خانواده محترم آن شهید، همکاران عزیز ایشان در نیروهای مسلح و جامعه پرستاری کشور تسلیت عرض می‌نمایم.

این شهید والامقام با ایثار و از خودگذشتگی در مسیر پاسداشت از امنیت و اقتدار میهن اسلامی، الگویی از ایثارگری را به نمایش گذاشت. بی‌شک خون پاک این عزیز در تاریخ پرافتخار این مرز و بوم همیشه ماندگار خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن شهید رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان و سایر بازماندگان این حادثه، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.