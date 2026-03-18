پیرصالحی: در سال پر حادثه ۱۴۰۴ نگذاشتیم کمبودی احساس شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان غذا و دارو، مهدی پیرصالحی ضمن تسلیت شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت و سردار غلامرضا سلیمانی فرمانده بسیج و دیگر شهدای حملات اخیر ابراز امیدواری کرد: خون های پاک این عزیزان مقدمه پیروزی بزرگ اسلام بر کفر جهانی باشد

وی همچنین با اشاره به عملکرد سازمان غذا و دارو طی سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: عملکرد این سازمان در جنگ ۱۲ روزه قابل قبولی بود، مشکلی در تامین دارو و تجهیزات کمبودی پیش نیامد و دولت و مجلس از این عملکرد تقدیر کردند.

وی افزود: در اغتشاشات دیماه نیز بیش از 30 هزار مجروح به بیمارستان‌ ها مراجعه کردند و در آن شرایط نیز دارو و تجهیزات مشکلی پیدا نکرد و امروز که ۱۸ روز از جنگ ناجوانمردانه می‌گذرد و تاکنون حدود ۸ کارخانه داروسازی به صورت جزئی یا کلی آسیب دیده است، چندین پخش مورد آسیب واقع شده است و در همدان تمام محموله ها از بین رفته، داروخانه‌ها در شهرهای مختلف آسیب دیدند و یک همکار داروساز ما در داروخانه به شهادت رسیده اما با همه این اتفاقات اکثر داروخانه‌ها در حال خدمت‌رسانی هستند و کارخانه‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی فعال هستند.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه از ابتدای جنگ ترخیص مواد غذایی و سایر حوزه‌ها بدون مشکل انجام شده است، عنوان کرد: هیچ کالایی در گمرکات ماندگاری نداشته و برای بسیاری از آن‌ها حتی قبل از مصوبه دولت و شعام اقدماتی انجام دادیم که خوشبختانه کارها انجام شد.

وی ادامه داد: در حوزه آی تی نیز دستورالعمل توزیع آفلاین اقدام مناسبی بود، به نظر می رسد باید پیش‌بینی‌هایی نیز درمورد قطع سامانه نسخه الکترونیک داشته باشیم که در صورت قطع احتمالی خدمت‌رسانی به مردم دچار اختلال نشود که در این خصوص هم خوب عمل کردیم.