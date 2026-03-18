قدردانی وزیر نفت از فعالیت شبانه روزی گروه های عملیاتی در انبار نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاکنژاد روز گذشته (سهشنبه، ۲۶ اسفند) در بازدید از انبار نفت ری با هدف بررسی اوضاع و اطلاع از تازهترین تحولات در این تأسیسات بیان کرد: این تأسیسات یک هفته پس از آغاز جنگ، هدف حمله رژیم صهیونی - آمریکایی قرار گرفت و پس از آن عملیات ایمنسازی در زمانبندی بسیار کوتاه به همت همکارانمان در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و همکاری دیگر مجموعههای صنعت نفت انجام شد.
وی افزود: پس از حمله، همزمان طراحی برای سوخترسانی بیوقفه به هموطنان در استانهای شمالی و تهران آغاز شد و در این زمینه همکارانم ایدههایی مطلوب را عملیاتی کردند و هماکنون به لطف خدا و همت آنها از اوضاع نگرانکننده گذر کردیم.
وزیر نفت تأکید کرد: بهطور طبیعی هر اتفاقی که رخ دهد، مجموعه بزرگ صنعت نفت متناسب با بحران پیشآمده میتواند در کوتاهترین زمان ممکن با خلق ایدههایی نو و بدیع، مانند کاری که در انبار نفت ری انجام شد اوضاع را مدیریت کند.
پاکنژاد، گفتگوی چهره به چهره و خداقوت به کارکنان صنعت نفت و بررسی اقدامهای انجامشده در مسیر کاستن از چالشهای هموطنان به همت کارکنان پرتلاش صنعت نفت را از اهداف حضورش در کنار گروههای عملیاتی برشمرد.
وی در پایان از تلاشها و زحمات کارکنان شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، پخش فرآوردههای نفتی، خطوط لوله و مخابرات نفت، مهندسی و ساختمان نفت، گاز و بهویژه منطقه ۳ عملیات انتقال گاز قدردانی کرد.
