به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، از اتمام موفقیت‌آمیز عملیات ایمن‌سازی خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی که حدود یک هفته پس از آغاز جنگ مورد اصابت قرار گرفته بود، خبر داد.

وی در مصاحبه تلویزیونی با اشاره به این حادثه که در روز شنبه پس از شروع جنگ رخ داد، اظهار داشت: با تلاش شبانه‌روزی همکارانمان در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و همکاری مجموعه‌های صنعت نفت از جمله شرکت ملی گاز، عملیات ایمن‌سازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام رسید.

وزیر نفت در ادامه افزود: همزمان با این عملیات، طراحی لازم برای سوخت‌رسانی به استان‌های شمالی و تهران به منظور جلوگیری از بروز چالش برای هموطنان آغاز شد. ایده‌های نوآورانه‌ای توسط متخصصان صنعت نفت ارائه و اجرایی شد که خوشبختانه بخش عمده‌ای از آن به اتمام رسیده است.

پاک‌نژاد با ابراز رضایت از روند پیشرفت کار، بیان کرد: «با همت و تلاش این عزیزان و لطف خداوند، از شرایطی که می‌توانست نگران‌کننده باشد، عبور کردیم. صنعت عظیم نفت همواره این ظرفیت و پتانسیل را دارد که در صورت بروز هرگونه حادثه، با خلق ایده‌های جدید و اجرای سریع طرح‌های نوآورانه، بر مشکلات فائق آید؛ همانند کاری که این دوستان ما در این عملیات انجام دادند و ایده‌ای بدیع را به کار گرفتند که شایسته مستندسازی و ثبت در تاریخ صنعت نفت است.

وی در پایان تاکید کرد: «این اقدامات ارزشمند باید در زمان مناسب مستندسازی و روایتگری شود تا چراغ راه آینده باشد.